Lapadula nuovamente titolare, e decisivo, con lo Spezia: arriva la chiamata del Perù

Dopo aver saltato le ultime cinque convocazioni con il Perù, per le ultime quattro gare di qualificazione al Mondiale e per l’amichevole contro il Cile, per Gianluca Lapadula dovrebbe esserci il ritorno in nazionale per le gare di metà novembre. Lo riferisce Il Secolo XIXspiegando come la conferma arriverà solo fra qualche giorno anche se sul tavolo dello Spezia è già arrivata la lettera della pre convocazione.

Lapadula dunque partirà alla volta della Russia dove il Perù giocherà un’amichevole con i padroni di casa programmata per il 12 novembre a San Pietroburgo presso la Gazprom Arena. Una gara che potrebbe segnare il ritorno del classe ‘90 in biancorosso a distanza di nove mesi dall’ultima apparizione, sette minuti contro il Venezuela a fine marzo. A giugno invece saltò l’appuntamento a causa dell’infortunio alla caviglia rimediato nella finale play off contro la Cremonese finendo per saltare anche le tre gare successive.

Ora con una maglia da titolare ritrovata e due gol nelle ultime quattro gare di campionato, i riflettori del ct peruviano si sono riaccesi su di lui, che mai aveva chiuso alla nazionale, con questa convocazione che potrebbe allungare ulteriormente la storia di Lapadula con il Perù che, dopo le ultime esclusioni, sembrava fosse giunta al capolinea.