Spezia, Lapadula: "Grande atteggiamento, ma dobbiamo imparare a fare il secondo gol"

"Abbiamo fatto una gran bella partita, ma ammetto che mi porto a casa un po' di rabbia per non aver vinto e soprattutto per non aver fatto il secondo gol nel primo tempo, pur avendone avuto le occasioni. Su questo bisogna lavorare, ma c'è stato un grandissimo atteggiamento - e una grande prestazione - da parte di tutta la squadra": esordisce così, nel post gara odierno, l'attaccante dello Spezia Gianluca Lapadula, che aveva sbloccato il match contro il Padova, pareggiato poi dai biancoscudati.

Qualche errore da parte della formazione ligure (CLICCA QUI per la diretta testuale targata TuttoMercatoWeb.com), commentato così dall'italo-peruviano: "Oggi non abbiamo vinto soprattutto per colpa mia che ho sbagliato un gol, e voglio anche sottolineare che non abbiamo pareggiato per la svista di Sarr, son cose che succedono e anche lui ha fatto una grande gara. Dovevamo essere più cinici nel chiuderla. Ripeto che su questo continueremo a lavorare, perché non è la prima volta che accade, ma mi porto a casa la bella prestazione, anche se mi conosco e so che stasera farò fatica a dormire".

Conclude poi: "Fisicamente stiamo benissimo, c'è da ringraziare lo staff tecnico, il mister e lo staff medico. È lo stato mentale ciò su cui bisogna lavorare