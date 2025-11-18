Mantova, calciatori in scadenza nel 2026: da Bonfanti a Mancuso, ballano in 11

Per la seconda stagione consecutiva in Serie B il Mantova ha deciso di puntare su un numero limitato di elementi in prestito, tendenzialmente tutti giovani, da poter rivalutare dopo dodici mesi. La prossima estate, però, porterà con se anche scadenze importanti, che riguardano molti dei senatori dello spogliatoio.

Cinque prestiti da valutare: uno ha l'obbligo di riscatto

Situazione abbastanza omogenea fra i giocatori approdati a titolo temporaneo al club virgiliano. Caprini e Pittino sono in prestito secco, rispettivamente, da Fiorentina e Genoa, mentre per Nicholas Bonfanti (Pisa) e Senan Mullen (Torino) c'è sia il diritto di riscatto che quello di controriscatto. La situazione più particolare è quella di Alessio Castellini arrivato dal Catania con un obbligo di riscatto condizionato.

Sei giocatori di proprietà: occhi ai senatori

Non si tratta di un numero particolarmente importate, ma i contratti in scadenza riguardano molti elementi primari della rosa dei lombardi. Dal portiere Marco Festa a Francesco Galuppini a centrocampo, fino ad arrivare a Leonardo Mancuso.

Mantova: giocatori in scadenza giugno 2026

GIOCATORI IN PRESTITO (5)

Nicholas Bonfanti (Attaccante) - Prestito con diritto di riscatto e controriscatto dal Pisa

Maat Daniel Caprini (Attaccante) - Prestito dalla Fiorentina

Alessio Castellini (Difensore) - Prestito con obbligo di riscatto condizionato dal Catania

Senan Mullen (Difensore) - Prestito con diritto di riscatto e controriscatto dal Torino

Tommaso Pittino (Difensore) - Prestito dal Genoa

GIOCATORI DI PROPRIETÀ (6)

Lorenzo Andrenacci (Portiere)

Cristiano Bani (Difensore)

Federico Botti (Portiere)

Marco Festa (Portiere)

Francesco Galuppini (Centrocampista)

Leonardo Mancuso (Attaccante)

* fonte dati Transfermarkt aggiornati al novembre 2025