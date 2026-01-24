Mantova, Modesto: "Non dormirò stanotte. Dobbiamo ripartire dal primo tempo"

Nel post partita di Mantova-Venezia il tecnico dei biancorossi Francesco Modesto è intervenuto in conferenza stampa per commentare pesante sconfitta di questo pomeriggio al Danilo Martelli – PATA Stadium. Di seguito le sue dichiarazioni riprese dai colleghi di pianetaserieb.

Un commento sulla partita: "Ho visto una grande interpretazione della gara nel primo tempo. Limitare tutti i loro giocatori non era semplice, ma la strada è quella giusta. Il risultato pesa, poi bisogna dire che abbiamo affrontato una squadra che ha una rosa di 22 giocatori da Serie A. Abbiamo fatto qualche errore banale che si può correggere; abbiamo iniziato bene il secondo tempo con Balcot, ma sfortunatamente si è infortunato alla prima situazione e sono stato costretto a girare un po’ di uomini”.

Un commento sul Venezia: “Li abbiamo incontrati nel loro momento migliore in assoluto. Dobbiamo ripartire dal primo tempo, poi dobbiamo avere piu equilibrio perché magari ci siamo fatti prendere dalla voglia di recuperare la partita perché sentivamo di potergli fare male. Io magari non dormirò stanotte, però dobbiamo ricaricarci in vista dei prossimi impegni. Due o tre gol si potevano evitare sicuramente”.

Mensah: “Mensah ha fatto una partita giusta, di spessore e ha fatto un gran gol. La nostra squadra non deve avere sintomi di leggerezza, dobbiamo essere più concreti. Poi logico, abbiamo giocatori nuovi e ci vuole tempo per inserirli”.

Sui prossimi impegni del Mantova: “Sfide salvezza? Le affronteremo una alla volta. Lo spirito si è visto, si è vista una squadra che ha valori, che lotta e che ci vuole stare in Serie B”.

Sugli errori commessi: “Sono più arrabbiato per il terzo gol, perché non mi piacciono quelle situazioni di leggerezza. Tutti facciamo errori, io dalla mattina alla sera, però dobbiamo limare questo tipo di situazioni”.