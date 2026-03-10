Di Canio: "Il Bayern ha dato una lezione a quelli che si lamentano delle troppe partite…"

Paolo Di Canio, dagli studi di Sky Sport, ha parlato della sonora sconfitta per 6-1 dell'Atalanta contro il Bayern Monaco nell'andata degli ottavi di finale di Champions League: "I tifosi dell'Atalanta sono stati meravigliosi, sapevano che sarebbe stata una serata di festa conquistata, forse loro hanno ben in mente i livelli, le differenze, più che gli addetti ai lavori. Per questo sono lì a sostenere giocatori e staff tecnico. Certamente speravano di tenere aperta la qualificazione, anche se era quasi impossibile".

Questo Bayern deve essere considerata favorita per la Champions...

"E' una delle 4 candidate. L'anno scorso è inciampata perché l'Inter è stata più brava. Ma è una squadra sempre più matura stagione dopo stagione, ogni anno fanno meglio tutti individualmente così come collettivamente. E mancava Kane che può battere il record di Lewandowski. Questo deve essere un insegnamento per coloro che si lamentano dei troppi impegni, giocano come e più degli altri e stasera non hanno fatto respirare l'Atalanta. Questo deve essere d'insegnamento".