Atalanta, Carnesecchi: "Bayern? Un qualcosa di scioccante. Gli mancava anche Kane"
Il portiere dell’Atalanta Marco Carnesecchi ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il match contro il Bayern Monaco valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League e perso col punteggio di 1-6.
Che serata è stata?
"Una serata molto difficile, ma abbiamo avuto un pubblico che è un qualcosa di inspiegabile: non ha mollato un secondo. La squadra avversaria è incredibile: ci ha messo in difficoltà sotto tutti gli aspetti. Un qualcosa di scioccante".
Andavano così forte i tiri di Olise?
"Sono qualcosa di incredibile, hanno qualità nel passaggio finale, nell'assist e nel tiro. Gli mancava anche uno che ultimamente ha segnato anche poco...Sono giocatori incredibili: gli puoi dire solo bravi".
