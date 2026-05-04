Mantova, Radaelli costretto ad operarsi: lesione con disinserzione del tendine dell'adduttore
TUTTO mercato WEB
Si chiude in modo decisamente negativo la stagione 2025/2026 di Nicolò Radaelli. Il difensore classe 2003 del Mantova si è infortunato lo scorso 25 aprile al 63' del match vinto per 3-0 in casa del Sudtirol, mentre oggi è uscito il report medico in merito. Eccolo:
"Mantova 1911 informa che il calciatore Nicolò Radaelli verrà sottoposto, nella giornata di domani, martedì 5 maggio, ad intervento chirurgico a seguito della lesione completa con disinserzione del tendine dell'adduttore destro. L'intervento verrà eseguito a Brescia dal dottor Perticarini".
La stagione del calciatore di Carate Brianza si chiude, dunque, con 27 presenze in Serie B con 4 assist all'attivo.
Altre notizie Serie B
Editoriale di Enzo Bucchioni Arbitri, ma quale Calciopoli? L’inchiesta è troppo debole se il magistrato non ha un colpo segreto. Inter, scudetto meritato. Milan: il calcio di Allegri non funziona più. La Roma può soffiare la Champions alla Juve. Grosso sempre più viola
Ora in radio
13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Ventuno scudetti, il quasi record di Chivu, il miglior attacco: tutti i numeri dell’Inter campione d’Italia
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile