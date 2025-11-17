Modena, alloro per Fabio Ponsi: oggi si è laureato in Scienze Economiche
Giornata di festa per il difensore del Modena, Fabio Ponsi. Il giocatore canarino classe 2001 ha raggiunto oggi un traguardo importante conseguendo la laurea in Scienze Economiche presso l’Università degli Studi Guglielmo Marconi. Titolo della tesi:
“Variabili economiche e performance sportive nel calcio: analisi statistica Serie B 2023/2024".
Attraverso il sito ufficiale del club emiliano arrivano le congratulazioni del presidente Carlo Rivetti, della società e dell'intero gruppo squadra.
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.
