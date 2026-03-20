Convocati Italia: i cinque giocatori a cui Gattuso ha dovuto rinunciare per problemi fisici

Con la lista dei convocati diramata quest'oggi da Gennaro Gattuso scatta ufficialmente la 'Missione Mondiale' degli azzurri. La nostra Nazionale si ritroverà domenica sera a Coverciano, due giorni di lavoro nel Centro Tecnico Federale prima del trasferimento a Bergamo dove l'Italia scenderà in campo mercoledì sera per la rifinitura e poi giovedì per la partita contro l'Irlanda del Nord. In caso di successo, martedì 31 marzo gli azzurri si giocherebbero poi il pass per il Mondiale in trasferta con la vincente della sfida tra Galles e Bosnia ed Erzegovina.

Ma chi ha dovuto saltare questo importante appuntamento per problemi fisici? L'ultimo in ordine di tempo è stato Guglielmo Vicario, numero uno del Tottenham in campo contro l'Atletico Madrid due giorni fa ma non al meglio per rispondere alla convocazione. Assenti da ben più tempo dal terreno di gioco sia Matteo Gabbia che Giovanni Di Lorenzo, rispettivamente sostituiti da Gatti e Palestra.

Gattuso per questi play-off avrebbe voluto convocare anche Marco Verratti, ma il centrocampista dell'Al-Duhail è alle prese con problemi al ginocchio che non gli hanno permesso di essere a disposizione. Infine Mattia Zaccagni, calciatore che questa settimana ha rimediato una lesione muscolare e dovrà restare ai box per almeno un mese.

ITALIA, ECCO I 28 CONVOCATI DI GATTUSO

Portieri: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Napoli);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Paris FC), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Cagliari), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Napoli);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Niccolò Pisilli (Roma), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti: Federico Chiesa (Liverpool), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta).