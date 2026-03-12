Modena, Sottil: "Contro lo Spezia per centrare il nostro obiettivo, servirà incoscienza"

Alla viglia del match contro lo Spezia, Andrea Sottil, tecnico del Modena, si è presentato in conferenza stampa per analizzare i tempi della sfida del 'Braglia'. Ecco quanto evidenziato da AvantiGialli:

“Andremo in campo per centrare il nostro obiettivo a tutti i costi. Gli incontri da qui in avanti saranno sempre più difficili, ci aspettano incontri bloccati perché le squadre devono conquistare le loro mete. Lo Spezia in questa stagione ha avuto delle difficoltà ma è una squadra che va rispettata e allenata da un tecnico importante con calciatori veramente forti. Ci attende un match tosto e difficili, cominciamo a vedere l’obiettivo, ma c’è da pensare solo presente e la squadra si è allenata bene per essere competitiva nel match del Braglia”.

Quella con i liguri è la prima gara di tre incontri in una settimana: “Giocando di venerdì ci sarà un giorno in più per preparare il match con il Catanzaro. Ho visto i miei ragazzi motivati a prescindere da quello che le altre squadre fanno nei loro. Incontri. Il gruppo si è preparato per fare un grande incontro, il Modena dovrà essere solido e concentrato con uno Spezia che ha giocatori di livello. Dovremo essere sbarazzini e avere quell’incoscienza che ci ha sempre contraddistinto

Tre gare in pochi giorni e anticipo al venerdì? Avremo qualche giorno in più per prepararci alla gara contro il, Catanzaro. La squadra è motivata a prescindere dai risultati delle altre, c’è un obiettivo ben chiaro che dobbiamo difendere e , se riusciamo, migliorare. Ci siamo preparati ci ha sempre contraddistinto in questo campionato. La B è un torneo sempre più equilibrato dove non c’è nulla di scontato, in casa va trovata quella leggerezza avuta ad inizio stagione. Attacco? Ho a disposizione ottimi attaccanti che vogliono segnare con le capacità che hanno. La squadra per struttura deve fare meglio per ottenere il salto di qualità definitivo per segnare”.