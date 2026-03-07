Modena, Sottil: "E' stata una sfida a senso unico, ennesima grande prestazione"
Andrea Sottil, tecnico dei canarini, ha commentato così il pareggio rimediato nel derby contro il Cesena: "Oggi secondo me è l’ennesima grande prestazione, in questo finale di stagione tutte le partite sono difficili e un punto pesa. E’ stata una sfida a senso unico, il Cesena non ha mai tirato in porta e abbiamo avuto le nostre occasioni, colpendo anche il 19° palo stagionale. Quando non si riesce a vincere bisogna essere bravi a non perdere, muoviamo la classifica e teniamo la sesta posizione. Andiamo avanti, domani ci riposiamo poi da lunedì si pensa allo Spezia".
