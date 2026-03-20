Frattesi azzurro a prescindere: Gattuso non ci rinuncia, all'Inter non gioca (quasi) mai

Una lista per puntare al Mondiale, con i protagonisti più rilevanti del ciclo azzurro. È così che si spiegano diverse convocazioni tra quelle di Gennaro Gattuso per le gare dei playoff che vedranno l’Italia in campo il 26 marzo con l’Irlanda del Nord, e poi - si spera - il 31 con la vincente tra Bosnia ed Erzegovina e Galles. Al gruppo, del resto, uno come Ringhio non può che dare la massima importanza, e agli azzurri serve inoltre gente abituata a giocare ad altissimi livelli.

C’è tutto questo dietro una scelta abbastanza sui generis, considerando la stagione in corso. Davide Frattesi, miglior marcatore del ciclo di Spalletti, è azzurro a prescindere, confermato nonostante un’annata da assoluta comparsa. Con la maglia dell’Inter, il centrocampista romano ha giocato infatti 28 presenze, di cui soltanto nove da titolare, senza alcuna rete all'attivo. Nelle gerarchie di Cristian Chivu è scivolato indietro non solo ai soliti Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, anche a Zielinski e Sucic. Solo tre giocatori di movimento - De Vrij, Diouf e Darmian, a lungo infortunato - hanno giocato meno di lui in questa stagione.

La conferma in azzurro, da questo punto di vista, è una sorpresa fino a un certo punto. Nonostante il minutaggio ridotto, pochi giocatori, tra quelli teoricamente a disposizione, hanno carriere e qualità paragonabili a quelle di Frattesi. Resta una questione di lungo respiro: se l’impiego rimane questo, dalla prossima stagione non potrà che aprirsi una riflessione sulla sua permanenza milanese.