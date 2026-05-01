Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 30 aprile

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena, ecco le notizie più importanti

ALLEGRI-MILAN, INCONTRO IN SEDE. L'INTER NON MOLLA NICO PAZ. PISACANE-CAGLIARI, MANCA POCO PER IL RINNOVO. MANCINI E CRISTANTE RINNOVANO CON LA ROMA. ATTA PER IL CENTROCAMPO DEL NAPOLI. DAVID-JUVENTUS, QUALE FUTURO?

Giornata di incontri a Casa Milan, dove Massimiliano Allegri è tornato a confrontarsi con la dirigenza rossonera per fare il punto sul presente e, soprattutto, sul futuro. Un summit che, come raccolto dalla nostra redazione, arriva a pochi giorni dal pareggio contro la Juventus e in una fase decisiva della stagione. Il Milan è infatti a sei punti dall’obiettivo Champions League, con quattro partite ancora da giocare: Sassuolo, Atalanta, Genoa e Cagliari. Dodici punti disponibili, ma ne basterebbero la metà per assicurarsi matematicamente un posto nella prossima edizione della massima competizione europea. Un traguardo fondamentale non solo dal punto di vista sportivo, ma anche economico. La qualificazione garantirebbe introiti importanti, permettendo al club di programmare investimenti in linea con le ambizioni tecniche della prossima stagione. Il confronto tra Allegri e la società serve proprio a delineare le strategie, tra obiettivi immediati e pianificazione a lungo termine. Il tecnico vuole certezze, la dirigenza punta a costruire basi solide. Le prossime settimane saranno decisive: prima il campo, poi le scelte per il futuro.

Dopo le numerosi voci che si sono susseguite nelle scorse ore riguardo a un accordo già trovato tra Paulo Dybala e il Boca Juniors, l'attaccante argentino ancora non ha dato indicazioni su un possibile trasferimento a parametro zero. La priorità del fantasista è quella di concludere al meglio delle sue possibilità la stagione con la Roma, cercando di trascinare i giallorossi al raggiungimento della qualificazione alla prossima Champions League, dopodiché valuterà il suo futuro e tutte le opzioni a sua disposizione.

Bernardo Silva è il principale obiettivo della Juventus per la prossima stagione e, a oggi, è anche probabile che il portoghese approdi a Torino a parametro zero. Uno dei fattori che potrebbero spingerlo ad accettare la Vecchia Signora è proprio la corte che gli sta facendo Luciano Spalletti, il quale lo ha già contattato e gli ha già fatto capire di volerlo allenare. Prima però c'è da conquistare la Champions League per i bianconeri, condizione essenziale per far sì che il 31enne accetti l'offerta. La dirigenza può spingersi massimo fino a 7 milioni di euro annui più bonus, un ingaggio comunque altissimo.

Nico Paz alla sua seconda stagione col Como è già riuscito a raddoppiare il suo bottino di gol in Serie A, attirando inevitabilmente l'interesse della casa madre Real Madrid. I blancos, infatti, da qualche giorno appaiono intenzionati a esercitare la loro clausola di recompra a 11 milioni di euro, anche se l'Inter continua a sperare. I nerazzurri stanno studiando un'offerta per convincere il club di Florentino Perez, le cifre si aggirerebbero intorno ai 40-50 milioni di euro: per quanto riguarda la formula, si va dal prestito oneroso (anche consistente) con ricco diritto di riscatto e contro-riscatto all'acquisto immediato, scontato dall'inserimento di una nuova recompra pro-Real.

Il Napoli sta già pensando a quelli che potrebbero essere i giocatori del futuro. In questo senso, la dirigenza ha messo nel mirino Arthur Atta dell'Udinese, che dovrebbe essere l'erede di Zambo Anguissa. Nella short list di Manna ci sono pure Joao Gomes del Wolverhampton, club retrocesso in Championship, e Richard Rios del Benfica.

Il Cagliari di Fabio Pisacane è a un passo dalla salvezza. Un traguardo che dovrebbe portare alla sua conferma, anche perché il contratto sottoscritto un anno fa parla chiaro. Già, perché Pisacane solo formalmente è in scadenza. L'attuale accordo verrà infatti automaticamente rinnovato anche per la prossima stagione con il raggiungimento della salvezza e l'obiettivo è ormai a un passo. E' chiaro però che a fine stagione Pisacane e la proprietà, anche con un contratto valido fino al 30 giugno 2027, dovranno sedersi attorno a un tavolo e capire se le idee per il futuro collimano.

Jonathan David quest'anno non ha reso secondo le aspettative. E' sul podio dei giocatori più pagati della Juventus, alle spalle solo di Dusan Vlahovic (il cui accordo scadrà a giugno) e di Kenan Yildiz che con l'ultimo rinnovo da 6-7 milioni l'anno più bonus rappresenta il nuovo tetto massimo per la società bianconera. La Juventus ha aperto alla possibilità di un suo addio, ma è chiaro che l'accordo sottoscritto meno di un anno oggi pesa come un macigno su un suo eventuale trasferimento. In queste settimane si è parlato molto di un suo possibile ritorno in Ligue 1, del trasferimento in club come l'Olympique Lione o l'Olympique Marsiglia. Una possibilità di mercato che si scontra con un ingaggio troppo alto per questi club, con quel 6+2 di bonus che oggi non è alla portata delle società transalpine col PSG come unica eccezione. Detto che il Mondiale in casa potrebbe modificare appeal e scenari circa il futuro dell'ex stella del Lille, oggi in caso di addio alla Juventus lo scenario più plausibile è quello di un suo trasferimento in una big turca. Difficile il Galatasaray a meno che questa estate non vada via Victor Osimhen, possibile il Fenerbahce che in settimana ha dato il benservito a Domenico Tedesco ma resta alla ricerca di un centravanti titolare per la prossima stagione.

La Roma scioglierà presto le riserve sul prossimo direttore sportivo, su colui che prenderà il posto di Frederic Massara, la cui terza avventura da dirigente a Trigoria si avvia agli sgoccioli. Si aggiunge alla lista di candidati anche Gianluca Nani, l'uomo che cura il mercato dell'Udinese dall'estate del 2024, anche se non è l'unico potenziale identikit per entrare nella dirigenza della Roma, né quello favorito allo stato attuale. Anzi, la concorrenza non manca, con uno snodo chiave che sarà il parere dell'allenatore Gasperini. Rimane per esempio viva la pista che porta a Cristiano Giuntoli, che ha però possibili soluzioni anche all'estero, o quelle legate a Giovanni Manna e Tony D'Amico, attuali DS di Napoli e Atalanta, sui quali però ci sono le resistenze delle rispettive società a liberarli. Ultimo ma non ultimo, Sean Sogliano, che potrebbe lasciare l'Hellas Verona a fine campionato, seppure il club gli abbia prospettato un triennale. In conclusione, restando in casa giallorossa, sono praticamente già fatti i rinnovi di Gianluca Mancini e Bryan Cristante, finora in scadenza nel 2027. Manca soltanto l'ufficialità per annunciare i due prolungamenti di contratto.

PORTO PRONTO A RISCATTARE KIWIOR. MOURINHO PUÒ RINNOVARE COL BENFICA. MAZZARRI-IRAKLIS, LE ULTIME. ASHLEY YOUNG SI RITIRA. IL MANCHESTER UNITED BLINDA MAINOO COL RINNOVO

Il Porto è pronto a riscattare Jakub Kiwior. Il club lusitano eserciterà nei prossimi giorni la clausola prevista nell’accordo di prestito siglato la scorsa estate con l’Arsenal, trasformando così l’operazione in un trasferimento a titolo definitivo. Il difensore centrale, 26 anni e punto fermo della nazionale polacca, avrebbe convinto pienamente la dirigenza dei Dragões grazie alle prestazioni offerte nel corso della stagione. Da qui la decisione di anticipare i tempi e assicurarsi in via definitiva il cartellino del giocatore, evitando possibili inserimenti di altri club interessati. Secondo le indiscrezioni, Kiwior firmerà un contratto di lunga durata fino al 2030, a conferma della fiducia riposta nel suo potenziale e del ruolo centrale che dovrebbe ricoprire nel progetto tecnico del Porto nei prossimi anni.

Il futuro di José Mourinho è diventato da qualche giorno il tema centrale in casa Benfica. Il club di Lisbona sarebbe pronto ad anticipare i tempi e rinnovare il contratto dello Special One già prima dell’inizio della prossima stagione. Una svolta rispetto ai piani iniziali del presidente Manuel Rui Costa, che fino a poche settimane fa non riteneva urgente intervenire su un accordo in scadenza nel 2027. I recenti risultati positivi e la concreta possibilità di qualificazione alla prossima Champions League hanno cambiato lo scenario.

Dopo una carriera lunga 23 anni, sempre ai massimi livelli, Ashley Young ha annunciato che si ritirerà al termine della stagione. L’ex capitano del Manchester United, campione d'Italia con l'Inter nel 2020/21, ha deciso di mettere fine a un percorso calcistico ricco di trofei all'età di 40 anni. Attualmente all’Ipswich Town, Young ha vissuto un'annata complicata, condizionata da problemi fisici.

L'incontro tra Walter Mazzarri e il presidente dell'Iraklis, Panagiotis Monemvasiotis, è stato positivo. Il tecnico di San Vincenzo visiterà le strutture del club ellenico e prenderà una decisione definitiva. La proposta fatta dal club è di un contratto annuale con opzione per un'ulteriore stagione, manca ancora la fumata bianca ma siamo vicini a trovare l'intesa. L'Iraklis è una delle squadre storiche del campionato greco, tuttavia caduta in disgrazia e attualmente la terza squadra di Salonicco, dopo PAOK e Aris. In questa stagione la squadra ha vinto il campionato di seconda divisione, tornando in Super League dopo 9 anni.

È noto il nome del tecnico che guiderà il Burnley nelle ultime quattro partite di Premier League. Il club, dopo aver esonerato Scott Parker affida ad interim la panchina a Michael Jackson. Pura omonimia con il re del pop, il Jackson che guiderà i clarets è inglese e ha 52 anni. È già stato caretaker della Prima squadra nel 2022 e successivamente assistente prima di Vincent Kompany e poi di Scott Parker.

Il Manchester United blinda un suo talento, si tratta di Kobbie Mainoo che ha firmato un nuovo contratto fino al 30 giugno 2031. L'inglese, 21 anni, è un figlio del vivaio dei red devils. Ha fatto tutto il settore giovanile fino all'esordio in Prima squadra nel 2023, sotto la guida di Erik ten Hag. Complessivamente sono 98 le sue presenze e il suo status all'interno della squadra è cambiato dall'arrivo di Michael Carrick, che ha avuto da subito fiducia incondizionata, promuovendolo a titolare inamovibile.