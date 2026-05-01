Scudetto, retrocessioni e non solo. Tutto quello che può succedere nella 35^ giornata di Serie A

Sarà Pisa-Lecce, anticipo del venerdì, ad aprire il programma della 35^ giornata di Serie A, un turno di campionato che - conti a incastri alla mano - potrebbe portare già alle prime due retrocesse in Serie B. Il focus è ovviamente sullo stesso Pisa e sull'Hellas Verona. Se infatti i toscani guidati da Hiljemark perdono col Lecce sono condannati alla Serie B. Ma anche un pareggio non servirebbe a niente, visto che li porterebbe a -10 dai salentini con 3 giornate e 9 punti da assegnare. Leggermente diversa la situazione del Verona, avversaria domenica della Juventus: se il Lecce batte il Pisa, oltre a condannare i toscani sancisce la retrocessione anche degli scaligeri. Se il Lecce pareggia contro il Pisa, il Verona solo battendo la Juventus resterebbe in corsa (si porterebbe a -8). Se il Lecce perde contro il Pisa, al Verona basterebbe anche un pareggio per tenere i giochi aperti.

Pisa retrocesso se...

- Perde o pareggia contro il Lecce

Verona retrocesso se...

- Il Lecce batte il Pisa

- Perde con la Juventus, a prescindere dal risultato di Pisa-Lecce

La 35^ di Serie A potrebbe regalare anche la matematica certezza a Napoli e Milan della qualificazione alla prossima Champions League. Uno scenario più possibile per gli azzurri, mentre i rossoneri dovrebbero andare incontro ad una serie di risultati favorevoli. Per il Napoli il punto di partenza è chiaro, battere il Como nello scontro diretto di sabato. A quel punto gli azzurri salirebbero a 72, a +11 sui lariani con sole 3 giornate da disputare. C'è però da considerare anche la Roma: nel caso in cui i giallorossi non riuscissero a battere la Fiorentina, ecco che arriverebbe la matematica qualificazione in Champions League per gli uomini di Conte. Anche per il Milan la base è la vittoria contro il Sassuolo. A quel punto, col Milan a 70, servirebbero le sconfitte di Como e Roma rispettivamente con Napoli e Fiorentina. Gli uomini di Allegri a quel punto sarebbero a +9 da entrambe le inseguitrici con 3 giornate da disputare. E anche in caso di arrivo a pari punti, ci sarebbe il vantaggio degli scontri diretti e dell'eventuale classifica avuls

Napoli in Champions se...

- Batte il Como e la Roma non vince con la Fiorentina

Milan in Champions se...

- Batte il Sassuolo, Como e Roma perdono con Napoli e Fiorentina

Infine, per concludere la panoramica su quello che può accadere nella 35^ giornata di Serie A, ricordiamo che domenica sera a San Siro contro il Parma può arrivare la matematica vittoria dello Scudetto da parte dell'Inter.Una vittoria che potrebbe arrivare anche "dal divano", visto che alcuni eventuali risultati di Napoli e Milan (che giocano entrambe prima dei nerazzurri) potrebbero rendere inutile il risultato della squadra di Chivu. Nello specifico, se il Napoli dovesse perdere col Como sabato e il Milan non vincere col Sassuolo domenica pomeriggio, ecco che l'Inter sarebbe automaticamente campione. Se invece Napoli e Milan dovessero riuscire a mantenere viva la corsa matematica, ecco che l'Inter avrebbe in mano un'altra possibilità: battendo il Parma, i nerazzurri sarebbero automaticamente campioni, a prescindere da tutto.

L'Inter è campione se…

- Batte il Parma, a prescindere dai risultati di Napoli e Milan

- Pareggia col Parma e il Napoli non batte il Como

- Se il Napoli perde col Como e il Milan non vince col Sassuolo