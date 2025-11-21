Guaita a Parma per le visite, parla Spalletti, Scalvini ancora ko: le top news delle 13

Il Parma ha il suo nuovo portiere. In giornata sarà infatti ufficiale l'ingaggio di Vicente Guaita da parte della società emiliana. Da questa mattina l'estremo difensore spagnolo sta sostenendo le visite mediche al Gemini, propedeutiche alla firma sul contratto con il club ducale. Guaita - ricordiamo - andrà a sostituire il titolare Zion Suzuki, che dovrà stare ai box per almeno 4 mesi (qui i dettagli e le immagini).

In casa Juventus continua l’opera di scouting nei confronti dei migliori talenti emergenti del campionato. Nel fine settimana uno scout bianconero sarà al Bentegodi per seguire dal vivo la partita tra Verona e Parma. Con due nomi in particolare nel menù juventino: l’attaccante brasiliano Giovane e il centrocampista spagnolo Adrian Bernabè. Due elementi già decisivi e determinanti per le rispettive squadre nella corsa alla salvezza, ma dotati delle potenzialità per arrivare a giocare presto in un top club.

Il Napoli ha messo nel mirino Arthur Atta, centrocampista dell'Udinese, come alternativa a Kobbie Mainoo. L'Udinese però non ha intenzione di cederlo durante il mercato di gennaio e la valutazione, del resto, è altissima, circa 30 milioni di euro. Gli azzurri sono alla ricerca di un possibile sostituto di Zambo Anguissa, che rimarrà fermo per diversi mesi dopo l'infortunio occorso nei giorni scorsi. (qui i dettagli).

Nuovo stop per Giorgio Scalvini. Il difensore dell’Atalanta, secondo quanto filtra dal club bergamasco, ha rimediato un risentimento muscolare all’adduttore destro. Le condizioni del centrale classe 2003, fa sapere la Dea, verranno valutate giorno per giorno. In questa stagione Scalvini, che ha recuperato dal grave infortunio al ginocchio subito in passato, ha già saltato sei giornate di campionato per due problemi di natura muscolare.

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro la Fiorentina, il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, ha parlato anche del problema legato ai gol degli attaccanti, spiegando il modo in cui i suoi giocatori dovranno migliorare: "Si fa sempre riferimento a quelli che sono i numeri e non possiamo fare a meno di utilizzarli ma il lavoro vero è quello di riuscire a trovare una stabilità sulla quale mettere la nostra squadra. Dobbiamo creare una base. Quello che ho detto a loro è che sono in linea con quello che pensavo precedentemente di loro. Sono contento di aver trovato quello che speravo. Abbiamo tante cose, sono importanti. Quello che per il momento è l'attenzione che dobbiamo metterci è quella di riconoscere i momenti (qui la conferenza stampa integrale)".