Lazio, Basic: "Il momento più bello il gol alla Juve. Vogliamo rialzarci dopo l'Inter"

La Lazio vuole ripartire dopo il ko arrivato prima della sosta, il centrocampista Tomas Basic ne ha parlato al match programme biancoceleste in vista dell'incrocio con il Lecce: “Abbiamo sfruttato la sosta per recuperare energie fisiche e mentali. Stiamo lavorando in maniera specifica sul Lecce, vogliamo rialzarci dopo l'inter. Sarri ci ha detto più volte che la partita contro i salentini sarà importante, come se fosse una finale di Champions League. Per questo daremo tutto per vincere”.

La classifica è ancora corta, con tante squadre in pochi punti.

“Mancano ancora tante partite, presto però arriverà il momento decisivo che metterà in palio punti cruciali. Le prossime gare diranno molto e dovremo

prepararle bene”.

Dalla gara contro il Genoa non sei più uscito: dove ti senti più forte rispetto al passato?

“Sicuramente ho molta più esperienza rispetto a quando sono arrivato alla Lazio nel 2021, un aspetto fondamentale per fare sempre di più. È questa la differenza principale”.

Stiamo vedendo il miglior Basic?

“Si, anche se c'è sempre modo per crescere e migliorare con il tempo. Ecco perché non voglio dire che quello attuale sia il miglior Toma. Sicuramente il mio momento più bello finora rimane la partita contro la Juventus, vinta proprio grazie al mio gol. Una serata semplicemente speciale”.

Dopo il Lecce ci sarà il Milan del tuo connazionale Modric: la Croazia è ancora un tuo obiettivo?

“In questo momento la mia priorità e solo fare bene con la Lazio, però so che se continuerò a giocare con continuità potrebbe nascere un'opportunità anche in chiave Mondiale. Ovviamente non dipenderà soltanto da me, io posso solo continuare a lavorare duramente ogni giorno”.

Nel 2021, prima di arrivare in Italia, divenne virale un tuo video con una tua vicina di casa in cui dicevi "Forza Lazio". Come nacque?

“Me lo ricordo bene (ride, ndr). Era ai tempi del Bordeaux, due giorni prima che firmassi con la Lazio quando già sapevo che avrei giocato in Italia. Così la mia vicina di casa fece questo video per salutarmi, fu tutto abbastanza naturale”.