Monza, Bianco: "Non bisogna fare calcoli, ma vogliamo vincerle tutte"

L'allenatore del Monza Paolo Bianco ha parlato dopo la partita vinta in rimonta sull'Avellino per 2-1. Le sue parole: "La partita era importante, e la squadra ha dimostrato di avere carattere e attributi. Il primo tempo nostro è stato fra i migliori dell’anno, abbiamo dominato in tutto e per tutto. Per me è un peccato aver vinto solamente 2-1 perché è stato prodotto tanto, molti i tiri fatti nei due tempi. Non siamo riusciti a segnare tanto per merito del loro portiere e per nostra imprecisione. Sono soddisfatto molto della mia squadra per come ha vinto, per la modalità con cui è arrivato il successo.

I nuovi ci hanno portato energia diversa ed entusiasmo, se ci fate caso tutti i calciatori che hanno cambiato squadra sono riusciti ad andare in gol. E a noi i nuovi ci hanno dato tanto, ora i calciatori sono tutti felici di essere a Monza e questo è importante. Possiamo solamente migliorare. Che voto merito? Io penso ad allenare, poi se c’è qualcuno con il palato fine va bene. Sembra quasi che si aspetta sempre il momento negativo qui a Monza, questo mi dispiace. Bisogna aiutare la squadra e i calciatori che stanno facendo tantissimo".

Ora il Monza è secondo in classifica: "Mancano 15 partite, non dobbiamo fare calcoli. Ne servono vincere quante più possibili. Stroppa ha detto che le vuole vincere tutti. Anche noi abbiamo la stessa volontà".