Udinese ko a Lecce, Runjaic: "Campo di bassissimo livello, non all'altezza della Serie A"

La sconfitta dell’Udinese in casa del Lecce non è andata già al tecnico bianconero Kosta Runjaic. Al di là del risultato, a far arrabbiare l’allenatore tedesco è stato il manto erboso dello stadio Via del Mare, giudicato non all’altezza del massimo campionato italiano.

Nella conferenza stampa post gara, infatti, il tecnico bianconero ha analizzato così la tenuta del campo e come questa abbia condizionato lo svolgimento del match: “Era esattamente la partita che ci aspettavamo, il Lecce giocava molto sulle seconde palle. Il livello del terreno di gioco è stato bassissimo, non al livello della Serie A. Non era facile giocare dal basso. Il Lecce ha fatto bene, dal mio punto di vista non è stata una partita bella da vedere. Avrei preferito pareggiare e portare a casa un punto ma non è andata così. Pensiamo alla prossima contro il Sassuolo".

La conferenza stampa di Runjaic.