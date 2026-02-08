Pisacane e il troppo entusiasmo attorno al Cagliari: "Le vittorie non ci devono ingannare"

"Le vittorie non ci devono ingannare, ci devono dare fiducia”. Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, vuole che tutto l’ambiente tenga i piedi per terra. Il tecnico ha parlato così alla vigilia della partita con la Roma: “Ci hanno dato entusiasmo per lavorare meglio in settimana, fa parte della mentalità che vogliamo cercare di alimentare sempre di più. Oggi potrebbe diventare un’arma a doppio taglio pensare di essere diventati più bravi, noi dobbiamo continuare a spingere, ad avere questo spirito di sacrificio che tutti abbiamo messo in campo. Sono certo che con questo atteggiamento ci potremo togliere altre soddisfazioni.

La Roma non ha bisogno di presentazioni, è stata costruita per fare un campionato di vertice. Anche all’andata, fatalità, veniva da una sconfitta e abbiamo toccato con mano quanto Gasperini voglia subito una reazione dalla sua squadra. Sarà una partita diversa da quella di due mesi fa, dobbiamo raddoppiare, triplicare i nostri sforzi per cercare di rendere nelle nostri reali possibilità la vita difficile alla Roma. Gasperini ci ha abituati troppo bene, negli anni le sue squadre sono state macchine da gol. Il suo calcio, comunque, nella sostanza non è cambiato, nella finalizzazione non è in linea con i numeri soliti. Ma la Roma, al netto di questo, ha un’identità chiara e precisa, è una squadra che preferisce giocare uomo su uomo a tutto campo, sappiamo che sarà fondamentale il terzo uomo per quanto potremmo avere noi la palla durante la gara.

Sarà un match che sa di battaglia: la differenza la faranno i duelli e le seconde palle. Davanti avremo una squadra di grandissimo valore, i ragazzi lo sanno: andremo a Roma con entusiasmo, con l’umiltà di chi sa che le partite iniziano dallo 0-0. Ci auguriamo che poi l’inerzia della gara possa venire a nostro favore".

