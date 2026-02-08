Monza-Avellino 2-1, le pagelle: Biasci momento d'oro, Cutrone non sbaglia l'esordio

Risultato finale Monza-Avellino: 2-1

MONZA

Thiam 5,5 - E' una questione tra lui e Biasci. Gli para il primo tiro di collo esterno ma è mal posizionato sul gol dell'1-0.

Brorsson 4,5 - Brutta gestione del pallone. Incespica in cose banali e manda Biasci a far gol. Dal 68' Ciurria 6 - Entra bene, con voglia e con grinta. Tanta gamba per affondare.

Delle Carri 6 - Si prende pochi rischi, rimane ben compatto con tutto il reparto difensivo.

Carboni 6,5 - Ha qualche buona intuizione per servire i compagni sulla corsa. Buone letture e ottimi gli anticipi.

Birindelli 6 - Poco preciso su diversi appoggi ma ha carisma da vendere. Dà tutto quello che ha fino alla fine.

Obiang 6 - A volte è spinto dalla frenesia. Il tiro ce l'ha ma la fretta gli gioca brutti scherzi. Dal 79' Colombo S.V.

Pessina 7,5 - Torna al gol dopo un anno e quattro mesi e lo fa in maniera pesante. Il rigore della rimonta manda il Monza nella zona promozione.

Azzi 6 - E' un motorino sulla fascia ma fatica molto nel secondo tempo. Nel finale gli torna la grinta dopo la rimonta.

Colpani 6,5 - E' ispiratissimo. Quel tiro a giro grida ancora vendetta. Mette in crisi la difesa avversaria. Dal 75' Alvarez S.V.

Hernani 6 - Palloni interessanti da ogni dove. Pecca anche lui in qualità, si perde in cose futili. Dal 60' Caso 5 - Sbatte sul muro dell'Avellino. Fatica a creare azioni pericolose.

Dany Mota 5 - Troppo poco davanti a Daffara, si intestardisce molto sui falli che (non) riceve. Dal 60' Cutrone 7 - Esordio con la maglia del Monza e gol che riacciuffa la sfida.

Paolo Bianco 6,5 - Secondo in classifica si gode per qualche giorno la zona promozione. Su Cutrone può puntare molto.

AVELLINO

Daffara 5,5 - Impeccabile su Colpani, viene gelato dal rigore di Pessina.

Enrici 5 - Rischia qualcosa di troppo in area di rigore. Dall'88' Insigne S.V.

Simic 5 - In ritardo su Cutrone si scioglie come neve al sole mentre l'attaccante del Monza segna il gol del pareggio.

Fontanarosa 4,5 - Ingenuo su Alvarez con il braccio largo. Concede la rimonta biancorossa.

Missori 6 - Chiude il più delle volte in maniera pulita. Organizzato concede pochi spazi.

Besaggio 6,5 - Propositivo e mai sazio di mettere in mezzo all'area mine vaganti. Crea tantissime occasioni.

Le Borgne 5,5 - Ordinato nei suoi interventi quasi perfetto nel primo tempo. Cala d'intensità nella ripresa e commette errori mediocri.

Palumbo 5,5 - Oggi è poco brillante. Non sicuramente la sua miglior prestazione. Dal 65' Armellino 5 - Evanescente, non si vede.

Sala 6,5 - Sempre generoso, gioca per il compagno. Serve l'assist perfetto a Biasci per il gol dell'1-0. Dall'80' Cancellotti S.V.

Biasci 7 - Lotta con tutto quello che ha su tutti i palloni. Grande tecnica e forza fisica. E' in super forma. E' il suo momento. Dall'80' Pandolfi S.V.

Patierno 6 - Ci prova in tutti i modi a segnare la sua prima rete in Serie B. Non demorde anche quando capisce che è complicato piegare la difesa del Monza. dal 65' Tutino 5,5 - Troppo poco per fare la differenza.

Raffaele Biancolino 5 - Non riesce mai veramente a dominare la partita. Una volta ripreso con l'1-1 abbassa la guardia.