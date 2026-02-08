Il Sassuolo è vivo, ma l'Inter è micidiale: Bisseck e Thuram, al Mapei è 0-2 al 45'
Segui qui la diretta testuale di Sassuolo-Inter su TMW
Un Sassuolo vivo si ritrova sotto di due reti contro l'Inter al 45': micidiali i nerazzurri a colpire con decisione ed a legittimare il punteggio collezionando altre occasioni, pur contro una squadra che non sta demeritando. Doppio assist di uno scatenato Dimarco: a fine primo tempo decidono le reti di Bisseck e Thuram al Mapei Stadium.
Incerttezza Muric, Bisseck la sblocca
Non passa nemmeno un minuto e Kone va subito vicinissimo al gol, ma Dimarco salva sul suo inserimento, con Sommer battuto. L'Inter risponde con Luis Henrique: destro forte da posizione defilata, Muric attento. All'11' Bisseck la sblocca di testa sul corner di Dimarco: incertezza di Muric in uscita. Lo stesso difensore va vicino alla doppietta, il suo tiro è murato e Dimarco sulla ribattuta sfiora il palo. Dimarco è in forma straordinaria: al 17' disegna una traiettoria impossibile su punizione da una posizione a dir poco defilata, traversa piena.
Altro assist Dimarco, Thuram raddoppia
L'Inter quando preme fa malissimo, ma il Sassuolo è vivo: Lauriente pesca Berardi, che tenta un colpo di tacco senza successo. Al 28' però arriva il raddoppio: ennesimo assist di Dimarco, che con un preciso traversone trova Thuram al centro dell'area, lesto a fare 2-0. L'Inter ora controlla meglio anche le sfuriate avversarie e va vicina al tris: botta di Zielinski, risponde Muric. Thorstvedt la riapre, ma il VAR gli nega la gioia per un fuorigioco precedente di Lauriente. Inter avanti 2-0 al 45'.