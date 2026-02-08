Panchine Serie B 2025/26: Dionigi esonerato dalla Reggiana. Al suo posto Rubinacci
Secondo esonero del 2026 in Serie B. Si chiude l'avventura di Davide Dionigi sulla panchina della Reggiana: al suo posto Lorenzo Rubinacci.
Di seguito il quadro completo di tutte le formazioni della prossima Serie B:
Avellino - Raffaele Biancolino (confermato)
Bari - Fabio Caserta (nuovo) -> esonerato il 26/11 -> dal 27/11 Vincenzo Vivarini -> esonerato il 19/01 -> dal 19/01 Moreno Longo
Carrarese - Antonio Calabro (confermato)
Catanzaro - Alberto Aquilani (nuovo)
Cesena - Michele Mignani (confermato)
Empoli - Guido Pagliuca (nuovo) -> esonerato il 14/10 -> dal 16/10 Alessio Dionisi
Frosinone - Massimiliano Alvini (nuovo)
Juve Stabia - Ignazio Abate (nuovo)
Mantova - Davide Possanzini (confermato) -> esonerato il 15/12 -> dal 15/12 Francesco Modesto
Modena - Andrea Sottil (nuovo)
Monza - Paolo Bianco (nuovo)
Padova - Matteo Andreoletti (confermato)
Palermo - Filippo Inzaghi (nuovo)
Pescara - Vincenzo Vivarini (nuovo) -> esonerato il 11/11 -> dal 12/11 Giorgio Gorgone
Reggiana - Davide Dionigi (confermato) -> esonerato l'8/02 -> dall'8/02 Lorenzo Rubinacci
Sampdoria - Massimo Donati (nuovo) -> esonerato il 18/10 -> dal 19/10 Angelo Gregucci
Spezia - Luca D'Angelo (confermato) -> esonerato il 4/11 -> dal 4/11 Roberto Donadoni
Sudtirol - Fabrizio Castori (confermato)
Venezia - Giovanni Stroppa (nuovo)
Virtus Entella - Andrea Chiappella (nuovo)