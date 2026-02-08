Serie B, la vittoria in rimonta del Monza chiude la 23ª giornata. Brianzoli secondi

Si chiude con una vittoria in rimonta del Monza di Paolo Bianco il posticipo della 23ª giornata sul campionato di Serie B dello 'U-Power' contro l'Avellino. Irpini avanti ad inizio ripresa con il quarto gol in due match di Tommaso Biasci, ma è sul finire della sfida che si accendono i brianzoli che pareggiano col primo gol biancorosso di Patrick Cutrone e poi mettono la freccia con l'esecuzione dagli undici metri di Matteo Pessina. Con questo successo il Monza supera il Frosinone e diventa la nuova seconda forza del torneo cadetto con 47 punti. Di seguito il quadro completo del turno e la classifica aggiornata:

SERIE B, 23ª GIORNATA

Cesena-Pescara2-0

25' Berti, 77' Francesconi

Carrarese-Südtirol 0-0

Catanzaro-Reggiana 2-0

29' Liberali, 52' D'Alessandro

Frosinone-Venezia 1-2

43' Raimondo (F), 63' aut. Cittadini, 78' Doumbia (V)

Juve Stabia-Padova 3-3

28' rig. Gabrielloni (J), 50' Zeroli (J), 70' Buonaiuto (P), 80' Burnete (J), 86' Capelli (P), 90' Bortolussi (P)

Mantova-Bari 2-1

14' Meroni (M), 16' Odenthal (B), 90+4' Mancuso (M)

Modena-Sampdoria 1-2

54' Brunori (S), 75' Gliozzi (M), 90' Begic

Palermo-Empoli 3-2

5' Guarino (E), 24' aut. Fulignati (P), 57’ e 84’ rig Pojhanpalo (P), 72’ Ebuehi (E)

Spezia-Virtus Entella 1-1

18’ Artistico (S), 30’ Cuppone (VE)

Monza-Avellino 1-1

53' Biasci (A), 79' Cutrone (M), 86' rig. Pessina (M)

CLASSIFICA

Venezia 50

Monza 47

Frosinone 46

Palermo 44

Cesena 37

Catanzaro 35

Juve Stabia 35

Modena 34

Carrarese 30

Sudtirol 29

Avellino 28

Empoli 28

Padova 26

Sampdoria 25

Mantova 23

Reggiana 22

Virtus Entella 21

Bari 20

Spezia 21

Pescara 15