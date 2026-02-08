Serie B, la vittoria in rimonta del Monza chiude la 23ª giornata. Brianzoli secondi
Si chiude con una vittoria in rimonta del Monza di Paolo Bianco il posticipo della 23ª giornata sul campionato di Serie B dello 'U-Power' contro l'Avellino. Irpini avanti ad inizio ripresa con il quarto gol in due match di Tommaso Biasci, ma è sul finire della sfida che si accendono i brianzoli che pareggiano col primo gol biancorosso di Patrick Cutrone e poi mettono la freccia con l'esecuzione dagli undici metri di Matteo Pessina. Con questo successo il Monza supera il Frosinone e diventa la nuova seconda forza del torneo cadetto con 47 punti. Di seguito il quadro completo del turno e la classifica aggiornata:
SERIE B, 23ª GIORNATA
Cesena-Pescara2-0
25' Berti, 77' Francesconi
Carrarese-Südtirol 0-0
Catanzaro-Reggiana 2-0
29' Liberali, 52' D'Alessandro
Frosinone-Venezia 1-2
43' Raimondo (F), 63' aut. Cittadini, 78' Doumbia (V)
Juve Stabia-Padova 3-3
28' rig. Gabrielloni (J), 50' Zeroli (J), 70' Buonaiuto (P), 80' Burnete (J), 86' Capelli (P), 90' Bortolussi (P)
Mantova-Bari 2-1
14' Meroni (M), 16' Odenthal (B), 90+4' Mancuso (M)
Modena-Sampdoria 1-2
54' Brunori (S), 75' Gliozzi (M), 90' Begic
Palermo-Empoli 3-2
5' Guarino (E), 24' aut. Fulignati (P), 57’ e 84’ rig Pojhanpalo (P), 72’ Ebuehi (E)
Spezia-Virtus Entella 1-1
18’ Artistico (S), 30’ Cuppone (VE)
Monza-Avellino 1-1
53' Biasci (A), 79' Cutrone (M), 86' rig. Pessina (M)
CLASSIFICA
Venezia 50
Monza 47
Frosinone 46
Palermo 44
Cesena 37
Catanzaro 35
Juve Stabia 35
Modena 34
Carrarese 30
Sudtirol 29
Avellino 28
Empoli 28
Padova 26
Sampdoria 25
Mantova 23
Reggiana 22
Virtus Entella 21
Bari 20
Spezia 21
Pescara 15