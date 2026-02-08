Inter, fattore Dimarco: 12esimo assist stagionale. Nelle ultime 8 gare numeri irreali

Altro assist per Federico Dimarco, il secondo della sfida fino a qui contro il Sassuolo: dopo la palla scodellata sulla testa di Bisseck, da corner, ecco un traversone al bacio per Thuram, dal fronte opposto.

L'esterno italiano conferma dunque di vivere un momento di forma straordinario, nel quale è costantemente determinante. Si tratta dell'undicesimo e del dodicesimo assist in campionato, con cinque reti, in ventidue presenze. A questi numeri si aggiunge il gol siglato su calcio di punizione in Champions League contro il Borussia Dortmund. Quattro gol e sei assist nelle ultime otto gare giocate fra Serie A e Champions League.