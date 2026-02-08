Serie C, i risultati al 45': Vicenza bloccato sul pari, vincono Arezzo e Ascoli
Si sono conclusi i primi tempi delle gare della sesta giornata di ritorno di Serie C con fischio d'inizio alle ore 17.30. In campo due dei tre gironi, due gare ancora bloccate sullo 0-0 mentre altre due vedono dei vantaggi di misura.
Ecco quindi i risultati parziali:
Girone A
LR Vicenza-Dolomiti Bellunesi 0-0
Girone B
Arezzo-Pianese 1-0
28' rig. Pattarello
Livorno-Bra 0-0
Pineto-Ascoli 1-2
11' e 34' Corradini (A), 19' rig. D'Andrea (P)
Altre notizie Serie C
