TMW Milan, oggi la ripresa degli allenamenti: Pulisic e Saelemaekers si sono allenati a parte

Nel pomeriggio odierno il Milan ha ripreso gli allenamenti a Milanello, archiviando i tre giorni di riposo concessi da Massimiliano Allegri dopo il successo ottenuto sul campo del Bologna. La squadra si è ritrovata al centro sportivo rossonero per iniziare la preparazione in vista del prossimo impegno di campionato, la trasferta di Pisa in programma venerdì sera. Una seduta utile soprattutto per riattivare il gruppo e cominciare a mettere nel mirino la prossima sfida, con lo staff tecnico che ha impostato il lavoro sui primi carichi della settimana.

Secondo quanto raccolto da TMW, le indicazioni arrivate dal campo sono state in parte incoraggianti. Rafael Leao, che era rimasto in panchina nell’ultima gara disputata al Dall’Ara, si è allenato regolarmente insieme al resto dei compagni, partecipando alle esercitazioni previste dal programma.

Situazione diversa, invece, per Christian Pulisic e Alexis Saelemaekers. Lo statunitense, alle prese con una borsite all’ileopsoas, ha proseguito con un programma personalizzato, così come il belga, ancora impegnato nel recupero dai problemi all’adduttore. Entrambi hanno svolto lavoro differenziato, con l’obiettivo di smaltire definitivamente i rispettivi fastidi fisici e tornare a disposizione del gruppo nel più breve tempo possibile, senza forzare i tempi.