TMW Avellino, Biancolino: "Dai subentranti mi aspettavo qualcosa in più, ma il Monza è forte"

Raffaele Biancolino, allenatore dell'Avellino, ha parlato dopo la sconfitta per 2-1 in casa del Monza. Le sue parole: "Peccato perché la partita è stata fatta bene e usciamo da Monza con 0 punti. Sul primo gol male in fase di uscita, però la forza dei nostri avversari è anche la panchina. I subentranti hanno dato una spinta in più. Sono dispiaciuto perché abbiamo dimostrato di essere una buona squadra e meritavamo un risultato diverso.

I tifosi la nota positiva, oltre alla prestazione dei miei calciatori: vederli così in tanti come qui a Monza è bellissimo. Ci fanno sentire tutto il lor amore. Dai subentranti mi aspettavo qualcosa in più, perché conoscono la categoria e sanno l’importanza della categoria. Sono arrabbiato perché sono calciatori importanti che possono fare tanto. Dopo il gol ci siamo abbassati ma perché il Monza è forte e ha qualità importanti. Parliamo di un avversario che lotta giustamente per la promozione in Serie A".