Monza, Bianco: "Dobbiamo fare più gol. Colpani? Ha bisogno di giocare"

Al termine del match vinto dal Monza contro il Catanzaro, l'allenatore dei biancorossi, Paolo Bianco, è intervenuto in conferenza stampa.

Il commento sul match.

"Non so se è la vittoria della svolta, ma sicuramente è stata una vittoria contro una squadra forte. Io credo che dal secondo tempo di Padova in poi abbiamo portato a casa meno punti di quanti ce ne meritassimo. Il match è stato guidato benissimo dai miei collaboratori, quasi quasi le guardo tutte dalla tribuna. Questa è una squadra composta da bravi ragazzi. Dobbiamo migliorare nei gol fatti, assolutamente. Adesso c'è la sosta e arrivarci con una vittoria è sempre meglio".

Il commento sulla prestazione di Colpani - "Lo possiamo far tornare come lo conoscete solo facendolo giocare. L'anno scorso ha giocato poco, ma io spero di ammirarlo nuovamente come avete già fatto voi qui".

L'episodio di Birindelli - "Non ho rivisto l'episodio ed è l'ultima cosa che guarderò questa sera".

Pessina e Dany Mota - "Spero di recuperarli dopo la sosta, non dobbiamo affrettare i tempi".

Il commento su Alvarez - "Quando è arrivato dissi che era il giocatore che ci mancava, ed è stato così. A Empoli poteva segnare, è vero, ma ha recuperato benissimo. E' molto tosto".