Catanzaro, Aquilani: "Il rosso a Birindelli? Episodio strano!"

Al termine del match perso dal Catanzaro all'U-Power Stadium contro il Monza, Alberto Aquilani, allenatore dei giallorossi, è intervenuto in conferenza stampa. Queste le sue parole, riprese da PianetaSerieB.it.

IL COMMENTO SUL MATCH - "Credo che l’analisi sia di un primo tempo fatto bene, siamo venuti in un campo difficile a fare la partita. Potevamo fare molto meglio, abbiamo preso due reti a difesa schierata. Azzi ha avuto un motore diverso dal nostro, ma qualcosa dobbiamo imputarcelo anche a noi stessi. Nel primo tempo siamo stati bravi a portare la partita dalla nostra parte. Abbiamo avuto un po’ di problemi psicologici, un po’ la stanchezza di avere giocato solo due giorni fa. Oggi abbiamo capito cosa vuol dire perdere, purtroppo non sappiamo ancora cosa significa vincere”.

L'EPISODIO CISSÈ-BIRINDELLI – “A parte il rosso, non ho capito il giallo a Cissè. Episodio strano, perché poi Birindelli fa l’assist e poi il gol”.

I GOL PRESI – “Presi due gol evitabili, eravamo schierati. Sono dettagli, bisogna avere più lucidità, alzare l’attenzione e annusare il pericolo. Poi riprenderli diventa dura, in Serie B non si può giocare a tre metri dall’avversario”.

ESPULSIONE – “Ho avuto un battibecco con il quarto uomo per il troppo nervosismo e sono stato espulso, sicuramente è un errore che non devo fare”.

IL COMMENTO SUL MONZA - “Monza favorito per la promozione? Se guardiamo la rosa non ne vedo molte migliori, quindi mi sa proprio di sì”.

SOSTA – “Non so se la sosta arriva nel momento giusto, avevo avuto buoni segnali in queste ultime gare. Dobbiamo dare una svolta, non dobbiamo avere l’ansia perché ci porta a sbagliare”.

IEMMELLO – “Lo abbiamo servito abbastanza. Ha fatto una buona gara, compreso l’assist per il gol di Cissè. In ogni caso dobbiamo alzare i giri delle nostre prestazioni, sennò diventa dura”.