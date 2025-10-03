Ludi: "Il Como è un esempio per tanti club. Baturina? Un talento così è imprescindibile"

Non sono parole banali quelle di Carlalberto Ludi, direttore sportivo del Como, che in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Atalanta ha usato termini importanti per descrivere il valore del club: "Tanti addetti ai lavori dicono che siamo un esempio, ma io dico che siamo un esempio per tanti club. Gli investimenti che ha citato sono diversi, nei giovani, di grande talento, che vanno nella direzione diversa rispetto a quella italiana. Dopodiché siamo un esempio da seguire non solo in virtù del coraggio dell'investire. Ma a Como i giocatori presi da un contesto arrivano e in Serie A diventano subito di riferimento perché c'è un ambiente che è accogliente e di supporto".

Baturina vi sta facendo perdere il sonno? Sembra che non lo stiate valorizzando.

"Se non vado errato Fabregas ha già pensato di arretrarlo a centrocampo, anche perché stare dietro a Nico non è giusto. Ma a quello che dice lei, deve rispondere Fabregas. Io dormo molto meglio, noi facciamo investimenti che hanno reso nell'immediato ma anche che possano avere sguardo verso il futuro. Ad oggi serve dare il tempo a Baturina. Un talento così è imprescindibile".

Ma è sereno?

"Lui è sereno e contento di essere qua, ma perché siamo persone che sanno parlare e gestire le persone. Gli va descritto il progetto, va accompagnato, non ha sbagliato niente dall'inizio. Lo vedo partecipe, parte di qualcosa. È solo questione di tempo, lui è un giovane talento".

