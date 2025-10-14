Nel radar della Serie A – Marcatura e colpo di testa. Guarino cerca la conferma a Empoli

Tornato a casa dopo l’esperienza nella vicina Carrara il centrale è pronto a confermarsi e conquistare la massima serie con la maglia dell’Empoli, un club che con la valorizzazione dei suoi giovani ha fatto le proprie fortune lanciando nel grande palcoscenico del calcio tanti elementi giovani e di qualità che poi sono arrivati ai vertici.

Il percorso: - Arrivato nel sempre fertile vivaio dell’Empoli nel 2018 dopo essere cresciuto nel Bari Guarino è arrivato fino alla Primavera con in mezzo una breve esperienza al Modena, dove non è sceso in campo nel 2024, e poi una alla Carrarese che gli ha permesso di esordire fra i professionisti (16 presenze e due gol) dove ha dimostrato ottime qualità guadagnandosi un posto fra i titolari del club toscano dopo la retrocessione in Serie B.

Le caratteristiche: - Difensore centrale di piede destro, il classe 2004 sta dimostrando in quest’ultimo anno una buona solidità fisica unita alla capacità di leggere le situazioni difensive e andare in marcatura sugli avversari. Guarino inoltre si è distinto per l’efficacia nel gioco aereo sia in difesa sia nell’area opposta come dimostrano le tre reti già segnate in Serie B. Deve invece migliorare nel senso della posizione, nell’agilità e nell’impostazione del gioco dove per ora si limita a passaggi semplici senza troppi fronzoli.

Gabriele Guarino, la sua scheda

Nato il: 14/04/2004

Nazionalità: Italia

Posizione: difensore centrale

Piede: destro

Squadra attuale: Empoli

Scadenza: -