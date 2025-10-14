Nel radar della Serie A - Vanja Vlahovic e il difficile compito di sostituire Pio Esposito
Trovare un sostituto di Pio Esposito non è facile, lo sa bene lo Spezia che da quando l'attaccante è tornato all'Inter sta faticando tantissimo in campionato. In estate è arrivato in prestito Vanja Vlahovic, attaccante che lo scorso è stato il miglior marcatore, con 19 reti, nella regular season di Serie C con la maglia dell'Atalanta U23
Le qualità: finalizzazione e atletismo
Vlahovic è un centravanti che unisce una struttura fisica importante (circa 190 cm) a una notevole freddezza sotto porta. Nonostante la stazza, dimostra una buona coordinazione e una spiccata propensione al gol, con un ottimo senso della posizione in area. È il terminale offensivo ideale: sa proteggere palla per far salire la squadra e finalizzare l'azione sia di testa che con entrambi i piedi.
Il percorso: dalla Serbia a Bergamo
Vlahovic cresce come uno dei prospetti più interessanti del calcio serbo. Con 30 gol in 56 presenze nella Primavera del club, attira l’attenzione dell’Atalanta, che lo porta in Italia nell’estate del 2022. A Bergamo, Vlahović si consacra come leader offensivo della formazione Primavera, prima di esplodere in Serie C con l’Atalanta U23. Nella stagione 2024/25, il suo score di 23 gol e 8 assist in 41 partite fra Serie C, playoff e Coppa Italia Serie C.
Vanja Vlahovic, la sua scheda
Nato il: 23 marzo 2004
Nazionalità: Serbia
Posizione: Punta centrale
Piede: Destro
Squadra attuale: Spezia (prestito dall'Atalanta U23)
Scadenza: 30 giugno 2026 (prestito), 30 giugno 2028 (Atalanta U23)
