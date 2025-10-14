Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW Radio

Banchieri: "Club in crisi? Controlli ancora poco adeguati per garantire copertura stagionale"

Banchieri: "Club in crisi? Controlli ancora poco adeguati per garantire copertura stagionale"TUTTO mercato WEB
Oggi alle 14:40Serie C
Claudia Marrone
A Tutta C
Ascolta il podcast
TMW Radio / A Tutta C
00:00
/
00:00

Nel corso della diretta mattutina di A Tutta C, format di TMW Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, è intervenuto questa mattina mister Simone Banchieri, che, in attesa della giusta chiamata per ripartire, ha ripercorso i mesi passati alla guida dell'ACR Messina, ora in Serie D: "A Messina sono stato benissimo perché sono stato in una piazza fantastica, con tifosi eccezionali, con un seguito da Serie A non certo da Serie C: quando sono arrivato c'erano 4mila persone allo stadio, sono andato via che ce n'erano 12mila a tifare Messina. È stata un'esperienza unica con gente unica in un posto magnifico, lo Stretto di Messina è bellissimo, e poi abbiamo avuto sul campo il piacere, la fortuna e la qualità di giocare sempre bene a calcio, di migliorare la squadra e di fare risultati che sarebbero serviti per un grande campionato da quando sono arrivato io il 23 gennaio. Adesso sono fermo, ma mi aggiorno perché questo momento di stop serve a questo, a guardare partite, a conoscere nuovi giocatori o chi magari ho conosciuto meno".

Torniamo alla situazione vissuta a Messina, che è una sorta di fotocopia di quello che si vede nuovamente in alcune piazze adesso, Rimini su tutte. Perché si arriva sempre a questi punti in Serie C?
"Il mio dispiacere quando accadono certe cose è per le tifoserie, per le piazze anche così blasonate come è stata Messina, per i dipendenti, persone che lavorano dietro le quinte e che non hanno esposizione mediatica nonostante le loro 12-13 ore al giorno dietro al club, che seguono maggiormente per passione, per le famiglie e per chi ha a cuore lo sport. Secondo me i controlli non sono ancora abbastanza adeguati per garantire una copertura di tutto quello che serve ai club per fare un anno sportivo e non un mese sportivo, ci vorrebbe una copertura totale di quello che è il budget dell'annata, un budget che deve essere depositato nelle federazioni, nelle leghe, dove c'è chi può controllare che ci sia tutto per una data società, tanto oramai i budget sono abbastanza chiari da principio, al netto poi di alcune spese sopravvenute. Stiamo parlando di professionismo e comunque di piazze importanti."

Alla luce di tutto ciò, a Lei che il progetto piacerebbe sposare nel futuro imminente?
"'Progetto' è una parola della quale chiaramente oramai da anni si abusa un pochino nel calcio. Quello che comunque vorrei è poter allenare sul campo con passione e cercare di migliorare i giocatori, di conseguenza migliorare la squadra, in una piazza che abbia ambizione di fare bene. E 'fare bene' vuol dire vincere le partite. Questo è poi quello che ricerco da sempre, da quando ho iniziato ad allenare oramai 22 anni fa, anni nei quali ho avuto la fortuna di poter allenare piazze importanti come Novara, Messina e soprattutto la fortuna di allenare giocatori bravi e di prospettiva che poi hanno fatto carriera: su tutti i Barbieri, Bellich, Schiavi, Fonseca che gioca in Nazionale uruguayana ed è allenato da Bielsa, Pablo Gonzalez, Bortolussi, Luciani e ne dimenticherò tantissimi che hanno fatto carriera. Questi sono privilegi".

Non è sempre facile riuscire in questo intento perché come ha detto purtroppo la parola 'progetto' alle volte va un po' nel dimenticatoio, e quando alle volte manca un progetto solido viene poi più difficile il tutto.
"Oramai lo sport e il calcio vanno veloci in questa direzione, siamo noi che ci lavoriamo a dover essere adeguati a questo livello, è inutile aspettarsi altro ma perché poi il risultato in Italia è veramente l'unica cosa che conta e quindi bisogna prepararsi a quello con grande ambizione, con grande competenza e con grande motivazione. Forse non è giusto, ma a oggi pensarla diversamente è un ragionamento utopistico, che purtroppo andava bene negli anni '80 e '90 dove le programmazioni erano veramente a lungo termine, ora siamo nel 2025 e ci dobbiamo allineare con quanto accade, è inutile parlare d'altro, guardare indietro. Noi dobbiamo essere altamente adeguati per far sì che le cose vadano per il meglio perché il nostro ruolo lo richiede e quindi vedo in questo una normalità e chi pensa ad altro adesso non è allineato a quello che è un sistema che deve avere queste prerogative".

Articoli correlati
Banchieri sulle squadre U23: "Senza molti si sarebbero persi. Ma servirebbe un campionato... Banchieri sulle squadre U23: "Senza molti si sarebbero persi. Ma servirebbe un campionato ad hoc"
Banchieri e il Messina: "Esperienza fantastica in campo, fuori ci mancava tutto" Banchieri e il Messina: "Esperienza fantastica in campo, fuori ci mancava tutto"
Banchieri: "Vicenza, Brescia e Cittadella favorite nel girone A, ma occhio al Novara"... Banchieri: "Vicenza, Brescia e Cittadella favorite nel girone A, ma occhio al Novara"
Altre notizie Serie C
Nel radar della Serie A - Thomas Berenbruch, il metronomo nerazzurro pronto per i... Nel radar della Serie A - Thomas Berenbruch, il metronomo nerazzurro pronto per i grandi
Banchieri: "Club in crisi? Controlli ancora poco adeguati per garantire copertura... TMW RadioBanchieri: "Club in crisi? Controlli ancora poco adeguati per garantire copertura stagionale"
Cudini sempre più a rischio. E il Giugliano valuta anche Paolo Cannavaro per la panchina... TMWCudini sempre più a rischio. E il Giugliano valuta anche Paolo Cannavaro per la panchina
Rimini, arriva il comunicato del club per l'ufficialità di Contaldo e De Luca UfficialeRimini, arriva il comunicato del club per l'ufficialità di Contaldo e De Luca
Serie C, ecco gli arbitri della 10ª giornata nei tre Gironi del campionato 2025-2026... Serie C, ecco gli arbitri della 10ª giornata nei tre Gironi del campionato 2025-2026
Ferrarese: "In C si vedono anche 40-45 esoneri su 60 club. Alle volte frutto della... TMW RadioFerrarese: "In C si vedono anche 40-45 esoneri su 60 club. Alle volte frutto della paura"
A Giugliano traballa la panchina di Cudini: due le possibili alternative in caso... TMWA Giugliano traballa la panchina di Cudini: due le possibili alternative in caso di esonero
Serie C, i marcatori: D'Uffizi (Ascoli) si porta in vetta nel Girone B. Ma i più... Serie C, i marcatori: D'Uffizi (Ascoli) si porta in vetta nel Girone B. Ma i più prolifici son nel C
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Siamo anche sfigati: Italia ai play-off anche con 21 punti in 8 gare, Brasile al Mondiale senza patemi nonostante sei sconfitte. Più di qualcosa non torna nella nuova Coppa del Mondo promossa da Infantino
Le più lette
1 Siamo anche sfigati: Italia ai play-off anche con 21 punti in 8 gare, Brasile al Mondiale senza patemi nonostante sei sconfitte. Più di qualcosa non torna nella nuova Coppa del Mondo promossa da Infantino
2 Italia-Israele, le probabili formazioni: Locatelli vince il ballottaggio, Raspadori dal 1'
3 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Bertotto sbarca a Picerno, sostituisce De Luca
4 Fiorentina, ecco i tempi di recupero di Kean: per il Milan si scalda una coppia inedita
5 Una super occasione per gennaio: dove andrà Endrick, il crack del Real Madrid?
Ora in radio
Maracanã 13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Italia-Israele, le probabili formazioni: Locatelli vince il ballottaggio, Raspadori dal 1'
Immagine top news n.1 Italia, Gattuso scioglie i dubbi: "Giocherà Raspadori con Retegui. Esposito talento cristallino"
Immagine top news n.2 Bremer si è operato al menisco. Bollettino Juventus: "Intervento perfettamente riuscito"
Immagine top news n.3 L'Italia e i play-off, il quadro provvisorio. Spauracchio Svezia in semifinale: gli incroci
Immagine top news n.4 Bastoni, Kean e il primo vero successo di Gennaro Gattuso da quando è diventato CT
Immagine top news n.5 La partita con più manifestanti che tifosi. Tutto ciò che circonda Italia-Israele di stasera
Immagine top news n.6 Tegola Castellanos per la Lazio: lesione alla coscia destra, fuori fino alla prossima sosta
Immagine top news n.7 Gattuso: "Pio merita tutto, volevo chiamare Spalletti. Porte aperte a tutti, anche a Zaniolo"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Due manifestazioni e una partita: così Udine si prepara a vivere la giornata di oggi Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Come reagirà la Juventus all'emergenza nerissima in difesa dopo il ko di Bremer
Immagine news podcast n.2 Dopo Hojlund e McTominay, un altro colpo dallo United per il Napoli a gennaio?
Immagine news podcast n.3 L'Inter sta già guardando al dopo Sommer. Col pararigori da record del Friburgo
Immagine news podcast n.4 Sir Jim Ratcliffe ha preso la decisione più difficile sul futuro di Amorim
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Marocchino: "Juve, il problema non è la tattica ma la tecnica individuale"
Immagine news Altre Notizie n.2 Cugini: "La Roma di Gasperini può mettere in difficoltà così l'Inter"
Immagine news Serie C n.3 Banchieri: "Club in crisi? Controlli ancora poco adeguati per garantire copertura stagionale"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Ancora attesa per il ritorno di Dionisi all'Empoli. Oggi l'allenamento è diretto da Bianconi
Immagine news Serie A n.2 Lazio, Provedel torna a Bergamo: un anno fa diventò il vice-Mandas, ora Sarri lo conferma
Immagine news Serie A n.3 Accuse di abusi edilizi e smaltimento illecito: sequestrata la scuola calcio di Immobile
Immagine news Serie A n.4 Numeri impietosi, ma il Verona non cambia: Zanetti riparte da un dato per il rilancio
Immagine news Serie A n.5 Roma, una poltrona per due (e presto per tre): Gasperini studia il partner di Soulé in trequarti
Immagine news Serie A n.6 Deschamps: "Nkunku zen davanti alla porta. Non è al top, al Milan non ha avuto molti minuti"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Nel radar della Serie A - Antonio Raimondo, a Frosinone per rilanciarsi. E il Bologna lo aspetta
Immagine news Serie B n.2 Nel radar della Serie A - Raphael Kofler, la roccia dolomitica del Sudtirol
Immagine news Serie B n.3 Nel radar della Serie A - Kevin Zeroli, la scommessa del Monza che sogna il rossonero
Immagine news Serie B n.4 Nel radar della Serie A - Vanja Vlahovic e il difficile compito di sostituire Pio Esposito
Immagine news Serie B n.5 Nel radar della Serie A - A Empoli è nata una stella. Impatto devastante di Popov
Immagine news Serie B n.6 Nel radar della Serie A - Prima Pafundi poi tutti gli altri. Alla Samp per rilanciarsi
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Nel radar della Serie A - Kevin Martins, il figlio di Oba Oba sfreccia in Riviera
Immagine news Serie C n.2 Nel radar della Serie A - Thomas Berenbruch, il metronomo nerazzurro pronto per i grandi
Immagine news Serie C n.3 Banchieri: "Club in crisi? Controlli ancora poco adeguati per garantire copertura stagionale"
Immagine news Serie C n.4 Cudini sempre più a rischio. E il Giugliano valuta anche Paolo Cannavaro per la panchina
Immagine news Serie C n.5 Rimini, arriva il comunicato del club per l'ufficialità di Contaldo e De Luca
Immagine news Serie C n.6 Serie C, ecco gli arbitri della 10ª giornata nei tre Gironi del campionato 2025-2026
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma Femminile, Greggi: "Con il Barcellona si vince insieme: titolari, subentranti e tifosi"
Immagine news Calcio femminile n.2 Napoli in vetta e Juventus in coda. Che sorprese nelle prime 2 giornate di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.3 La Top11 della Serie A Women, domina il Napoli guidato da Floe. 4 giocatrici fanno il bis
Immagine news Calcio femminile n.4 Milan, Babb sul terzo intervento al menisco: "Non vedo l'ora di poter dire che sono tornata"
Immagine news Calcio femminile n.5 La prima volta in Serie A della Ternana Women: in 600 al Gubbiotti per una gara storica
Immagine news Calcio femminile n.6 La Roma Femminile blinda Greggi. La centrocampista rinnova fino al 2029
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Ricardo Paciocco, la vita del "mago della rabona" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Cosa dobbiamo aspettarci da questa Nazionale?