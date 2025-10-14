Serie C, ecco gli arbitri della 10ª giornata nei tre Gironi del campionato 2025-2026
Sono state pubblicate le designazioni arbitrali della 10ª giornata del campionato di Serie C 2024-25. Ecco nel dettaglio le scelte per le gare dei tre gironi, che si disputeranno tra venerdì 17 e lunedì 20 ottobre 2025:
GIRONE A
Alcione Milano-Inter U23: Luca De Angeli di Milano (Fedele-Tomasi. IV Ufficiale: Bortolussi. Operatore FVS: Brunetti)
Vicenza-AlbinoLeffe: Domenico Mirabella di Napoli (Merciari-Spagnolo. IV Ufficiale: Zoppi. Operatore FVS: Sadikaj)
Lecco-Union Brescia: Erminio Cerbasi di Arezzo (Nigri-Rignanese. IV Ufficiale: Cerea. Operatore FVS: Galigani)
Lumezzane-Trento: Andrea Migliorini di Verona (Sbardella-Tesi. IV Ufficiale: Pasculli. Operatore FVS: Montanelli)
Novara-Arzignano Valchiampo: Francesco Aloise di Voghera (Mino-Hader. IV Ufficiale: Castellano. Operatore FVS: Nicosia)
Ospitaletto Franciacorta-Cittadella: Dario Madonia di Palermo (Minutoli-Chillemi. IV Ufficiale: Terribile. Operatore FVS: Daghetta)
Pro Vercelli-Giana Erminio: Leonardo Leorsini di Terni (Scribani-Pilleri. IV Ufficiale: Dasso. Operatore FVS: Mandarino)
Renate-Dolomiti Bellunesi: Mattia Maresca di Napoli (Capriuolo-Fabrizi. IV Ufficiale: Bozzetto. Operatore FVS: Martinelli)
Triestina-Pergolettese: Jules Roland Andeng Tona Mbei di Cuneo (Galasso-Schirinzi. IV Ufficiale: Mazzer. Operatore FVS: Fanara)
Virtus Verona-Pro Patria: Leonardo Mastrodomenico di Matera (Mastrosimone-Rosania. IV Ufficiale: Pizzi. Operatore FVS: Cerrato)
GIRONE B
Campobasso-Ternana: Lorenzo Maccarini di Arezzo (Alessandrino-Rastelli. IV Ufficiale: Di Cicco. Operatore FVS: Gentile)
Carpi-Ascoli: Enrico Gemelli di Messina (Bosco-Cantatore. IV Ufficiale: Gianquinto. Operatore FVS: Tagliaferri)
Gubbio-Guidonia Montecelio: Giuseppe Vingo di Pisa (Robilotta-Marchese. IV Ufficiale: Di Loreto. Operatore FVS: Cardinali)
Livorno-Sambenedettese: Valerio Pezzopane de L'Aquila (Pandolfo-Roncari. IV Ufficiale: Viapiana. Operatore FVS: Ingenito)
Pianese-Bra: Matteo Dini di Città di Castello (Cozzuto-D'Ascanio. IV Ufficiale: Picardi. Operatore FVS: Starnini)
Pineto-Perugia: Nicolò Dorillo di Torino (Gasparini-Fracchiolla. IV Ufficiale: Di Francesco. Operatore FVS: Cataneo)
Pontedera-Vis Pesaro: Cristiano Ursini di Pescara (Andriambelo-Celestino. IV Ufficiale: Nigro. Operatore FVS: Palermo)
Ravenna-Arezzo: Stefano Striamo di Salerno (Taverna-Bettani. IV Ufficiale: Mazzoni. Operatore FVS: Veli)
Rimini-Juventus Next Gen: Gioele Iacobellis di Pisa (Iuliano-Balducci. IV Ufficiale: Bianchi. Operatore FVS: Mambelli)
Torres-Forlì: Vittorio Emanuele Teghille di Collegno (Jorgji-De Tommaso. IV Ufficiale: Cappaio. Operatore FVS: Pilleri)
GIRONE C
Atalanta U23-Trapani: Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata (Mititelu-Cufari. IV Ufficiale: Massari. Operatore FVS: Sicurello)
Audace Cerignola-Cavese: Gianmarco Vailati di Crema (Martinelli-Nechita. IV Ufficiale: Vogliacco. Operatore FVS: D'Ettorre)
Benevento-Potenza: Francesco Zago di Conegliano (Granata-Galieni. IV Ufficiale: Leone. Operatore FVS: Aletta)
Casarano-Foggia: Alessandro Silvestri di Roma 1 (Raccanello-Marucci. IV Ufficiale: Acquafredda. Operatore FVS: Recupero)
Casertana-Siracusa: Gabriele Sacchi di Macerata (Mallimaci-Gigliotti. IV Ufficiale: Castellone. Operatore FVS: Chianese)
Catania-Salernitana: Alberto Poli di Verona (Russo-Di Meo. IV Ufficiale: Ramondino. Operatore FVS: Chichi)
Crotone-Monopoli: Antonio Liotta di Castellammare di Stabia (Tagliafierro-Ferraro. IV Ufficiale: Esposito. Operatore FVS: Gatto)(
Latina-Giugliano: Michele Maccorin di Pordenone (Spataro-Rispoli. IV Ufficiale: Ubaldi. Operatore FVS: Pasqualetto)
Sorrento-Cosenza: Davide Cerea di Bergamo (Esposito-Di Carlo. IV Ufficiale: Marotta. Operatore FVS: La Regina)
Team Altamura-Picerno: Giuseppe Rispoli di Locri (Romaniello-Ciannarella. IV Ufficiale: Totaro. Operatore FVS: Vitale)
