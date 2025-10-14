Roma, una poltrona per due (e presto per tre): Gasperini studia il partner di Soulé in trequarti

Una poltrona per due, presto per tre. È questa la situazione sulla trequarti sinistra della Roma, dove Gian Piero Gasperini non ha ancora trovato l’equilibrio ideale. Se sulla destra Soulé resta un punto fermo, dall’altra parte continua l’alternanza: El Shaarawy, titolare nelle prime due uscite stagionali, è scivolato nelle gerarchie, lasciando spazio a un ballottaggio tra Lorenzo Pellegrini e Paulo Dybala in vista della sfida di sabato contro l’Inter.

Ad oggi, il capitano giallorosso appare in vantaggio. Pellegrini è reduce da ottime prestazioni e sembra il più in forma per partire dal 1’, mentre Dybala - scrive Il Messaggero - sarebbe pronto a subentrare a gara in corso. Gasperini, infatti, potrebbe preferire gestirlo con prudenza, utilizzandolo come jolly per sfruttarne talento e imprevedibilità senza correre rischi. Le prossime settimane saranno decisive per l’argentino, che si gioca molto anche in chiave rinnovo: la società valuterà il suo futuro in base alla continuità fisica e alle prestazioni.

Alla ripresa degli allenamenti a Trigoria, prevista per oggi pomeriggio, torneranno anche Wesley e Angelino, mentre inizieranno a rientrare i nazionali. Riflettori puntati però su Leon Bailey: il giamaicano sosterrà nuovi controlli in mattinata e potrebbe strappare la sua prima convocazione proprio contro l’Inter. Con il suo pieno recupero, Gasperini avrà finalmente a disposizione l’intera batteria dei trequartisti.