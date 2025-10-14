TMW Radio Cugini: "La Roma di Gasperini può mettere in difficoltà così l'Inter"

Ospite di TMW Radio, durante Maracanà, è stato il giornalista Mimmo Cugini.

Come valuta finora Gattuso ct?

"Ha fatto le cose semplici, quelle che doveva fare. Non c'era niente da inventarsi, anzi c'era da uscire dalla situazione creatasi con Spalletti. Ha rimesso tutti al loro posto, non si è inventato niente, ha avuto il coraggio anche di puntare sui giovani, e ha vinto tutte le partite, cosa fondamentale. Purtroppo questo regolamento strano penalizza le squadre europee e manda tante squadre sudamericane, anche di poco valore, ma è così da un po'. Rino ha fatto quello che doveva fare, ora serve vincere gli spareggi per andare al Mondiale".

Roma-Inter, sfida tra gli opposti:

"Sono due squadre in evoluzione. La Roma di Gasp ha ancora poco, ma ha blindato la difesa per garantirsi dei risultati che sono importanti a Roma all'inizio. Non è questa la sua idea di calcio. L'Inter sta cambiando poco, rischia un po' di più, negli ultimi tempi poi Gasp contro l'Inter, anche con l'Atalanta al top, non è mai riuscito a gestire la situazione, perché quando hai avversari più forti nell'uno contro uno paghi un po'. Credo che l'Inter giocherà in maniera offensiva, e se Gasp giocherà meno offensivo potrebbe mettere in difficoltà l'Inter".

Possibile Roma-Lookman a gennaio?

"Siamo ancora lontani, ma la gestione estiva del caso non è stata brillantissima. Se c'è una possibilità, perché no? Non so se la Roma abbia le possibilità economiche per fare questa operazione.Secondo me anche ADL ci fa un pensierino, perché lì il portafogli è bello pieno...".

Juve, difesa a tre o a quattro ora senza Bremer?

"Tudor è affezionato molto alla difesa a tre, non credo cambierà. Mi piacerebbe capire per il resto come gioca la Juve quest'anno perché ancora non l'ho capito".