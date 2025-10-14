TMW Cudini sempre più a rischio. E il Giugliano valuta anche Paolo Cannavaro per la panchina

Proprio questa mattina, abbiamo parlato della panchina poco solida di mister Mirko Cudini, ora alla guida del Giugliano ma sotto osservazione dopo un avvio di stagione non esaltante, che vede i campani al terzultimo posto della classifica del Girone C di Serie C. I nomi emersi per l'eventuale sostituzione, inizialmente, erano quelli di Eziolino Capuano e Roberto Taurino, ma adesso, sempre come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, spunta anche il nome di Paolo Cannavaro, reduce dall'avventura alla guida della Pro Vercelli.

Nomi che si fanno quindi sempre più insistenti, e che fanno pensare che la posizione di Cudini non sia semplicemente sotto osservazione, ma decisamente a rischio. La sfida contro il Latina, in programma sabato 18 alle 17:30 e valevole per la 10ª giornata del campionato di terza serie, potrebbe dire davvero molto.

Intanto, per un quadro più completo della situazione, ecco quella che è la classifica del raggruppamento del sud in terza serie:

Salernitana 22, Benevento 19, Catania 18, Casarano 18, Crotone 17, Cosenza 15, Casertana 14, Potenza 13, Monopoli 12, Latina 12, Sorrento 10, Audace Cerignola 10, Picerno 9, Team Altamura 8, Trapani 8, Atalanta U23 8, Foggia 7, Giugliano 6, Cavese 5, Siracusa 3

N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti