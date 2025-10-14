Ufficiale Rimini, arriva il comunicato del club per l'ufficialità di Contaldo e De Luca

Come già era emerso, il Rimini aveva provveduto ad altri due tesseramenti di altrettanti giocatori, scesi poi in campo sabato pomeriggio nella vittoriosa partita contro il Perugia. Gli svincolati tesserati erano il centrocampista classe 2002 Francesco Contaldo e l'esterno destro classe 2000 Antonio De Luca: in vie informali, la società aveva fatto sapere che gli annunci sarebbero arrivato nei giorni successivi, ma il tesseramento dei due nuovi volti era stato chiaramente depositato per poter permettere a mister Filippo D'Alesio di avere due ulteriori elementi.

Ora, la nota ufficiale del club:

"Rimini Football Club annuncia i tesseramenti di Francesco Contaldo e Antonio De Luca.

Francesco Contaldo, centrocampista classe 2002, ha trascorso sette anni in Spagna tra giovanili e prime squadre di diversi club iberici, prima di approdare in Italia alla Pro Vercelli, con cui ha disputato le ultime due stagioni in Serie C.

Antonio De Luca, laterale destro classe 2000, è cresciuto calcisticamente nei settori giovanili di Juve Stabia, Salernitana e Triestina, maturando esperienze che ne hanno consolidato il percorso di crescita.

Il Club augura ad entrambi le migliori fortune in maglia biancorossa".