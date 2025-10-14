TMW A Giugliano traballa la panchina di Cudini: due le possibili alternative in caso di esonero

Non è partita nel migliore dei modi la stagione del Giugliano, che si ritrova adesso nei bassifondi della classifica del Girone C di Serie C, e vede quindi in bilico la posizione di mister Mirko Cudini: come infatti raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, la società sta riflettendo sul da farsi, guardando però già intorno per avere pronto - nell'eventualità - il 'piano B'. Il nome che circola per l'eventuale post è quello di Eziolino Capuano, che dovrebbe però risolvere il contratto che ancora lo lega al Trapani, ma prende quota anche Roberto Taurino, recentemente accostato al Picerno che ha invece optato poi per Valerio Bertotto.

Ricordiamo che un profili differente per i campani sarebbe il terzo allenatore stagionale, perché Cudini era stato chiamato al timone della formazione gialloblù dopo le dimissioni rassegnate da mister Gianluca Colavitto, tecnico prescelto per questa stagione che si sta mettendo in salita. A ogni modo, sono attese novità.

Intanto, per un quadro più completo della situazione, ecco quella che è la classifica del raggruppamento del sud in terza serie:

Salernitana 22, Benevento 19, Catania 18, Casarano 18, Crotone 17, Cosenza 15, Casertana 14, Potenza 13, Monopoli 12, Latina 12, Sorrento 10, Audace Cerignola 10, Picerno 9, Team Altamura 8, Trapani 8, Atalanta U23 8, Foggia 7, Giugliano 6, Cavese 5, Siracusa 3

N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti