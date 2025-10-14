Nel radar della Serie A – La scommessa della Reggiana: Edoardo Motta e il futuro fra le mani

Assieme a Mascardi dello Spezia è uno dei portieri emergenti del movimento italiano. Ad appena vent’anni ha conquistato la maglia da titolare della Reggiana, dove gode della massima fiducia di tecnico e società, ed è in lizza per quella dell’Under 21.

Il percorso: dall’Alessandria all’Emilia passando per Monza - Nativo di Biella il giovane portiere granata ha mosso i suoi primi passi con la maglia dell’Alessandria dove è arrivato fino all’Under 17 prima di spiccare il volo verso Monza dove si è diviso fra Under 18 e Primavera mettendosi in luce e attirando le attenzioni della Reggiana dove ha iniziato la sua scalata verso il calcio dei grandi dove ha esordito nel finale della scorsa stagione prima di essere promosso titolare in questa dopo l’addio del veterano Bardi. Una svolta che ha aperto per lui anche le porte dell’Under 21 italiana.

Le caratteristiche: - Una delle migliori qualità del giovane portiere sono rifletti e reattività fra i pali che gli permettono di essere efficace anche in situazioni da tiro ravvicinato, ma ha dimostrato mano ferma anche in altre situazioni prediligendo la presa alla respinta sia sui tiri sia sui cross che arrivano in area. Come i portieri di nuova generazione dimostra una buona qualità nel gioco di piedi ed è abile a iniziare l’azione sia con passaggi corti sia con lanci lunghi. Deve invece migliorare sotto il profilo dell’esperienza e della leadership, per comandare meglio la difesa e avere una maggiore continuità di prestazioni limitando al massimo eventuali errori di distrazione. Anche nelle uscite alte ha ampi margini di miglioramento.

Edoardo Motta, la sua scheda

Nato il: 13/01/2006

Nazionalità: Italia

Posizione: portiere

Piede: destro

Squadra attuale: Reggiana

Scadenza: 2006 con opzione rinnovo per due anni