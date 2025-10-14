Una super occasione per gennaio: dove andrà Endrick, il crack del Real Madrid?

Ademir da Guia. Cesar Maluco. Leivinha. Evair. Edmundo. Rivaldo. Djalminha. Alex. Solo alcuni dei nomi che hanno illuminato i cieli di casa Palmeiras. Adesso godetevi il quindicenne Endrick Felipe Moreira de Sousa. La Fifa celebrò così la giovanissima stella, allora ancor più imberbe, ora al Real Madrid. Endrick aveva fatto un gol pazzesco, rovesciata da fuori area, alla Zlatan Ibrahimovic, in un 2-0 contro l'Oeste. Il gol fa il giro del mondo, il ragazzo è però già sul taccuino delle grandi d'Europa, Real Madrid compreso. E i Blancos non perdono l'occasione per portarselo a casa a costo carissimo. 60 milioni di euro circa.

Il presente, però, racconta una storia diversa. Davanti il Madrid è bello imbottito di talento e talenti e campionissimi. E in estate c'è il Mondiale ed Endrick, nonostante la giovane età, sogna una chiamata da parte di Carlo Ancelotti. Un calvario, questo inizio con Xabi Alonso: non ha mai giocato nella Liga e in Champions, per un infortunio risolto però a metà settembre e tutte panchine fino a questo momento. Col Real, in tutto, 37 gare, 7 reti e 1 assist. Un po' poco, per un wonderboy.

Cosa farà a gennaio? I rumors dicono che non gli manchino le opportunità. Nella Liga, in Premier League, perfino in Serie A raccontano alcuni. Ancelotti lo spera, sarebbe pure il suggerimento fatto pervenire al ragazzo, però Endrick finora ha rifiutato la possibilità di andare altrove. C'è da capirlo. Finire a 15 anni in cima al mondo e rendersi conto poi di doverlo davvero scalare, dopo un volo rapido e improvviso, è uno scotto duro da accettare.