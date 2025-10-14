Nel radar della Serie A - Kevin Zeroli, la scommessa del Monza che sogna il rossonero
A 20 anni, Kevin Zeroli è la scommessa del Monza per risalire dalla Serie B. Centrocampista di proprietà del Milan, arrivato in prestito fino a giugno 2026, il ragazzo di Busto Arsizio porta grinta e talento in un club ferito dalla retrocessione. Con un contratto rossonero fino al 2028, Zeroli è pronto a dimostrare di essere più di una promessa.
L'esordio: da San Siro alla Brianza
Cresciuto nel vivaio milanista Zeroli ha bruciato le tappe, debuttando in Serie A con il Milan a soli 18 anni. Nella stagione 2024/45 si divide fra prima squadra e Milan Futuro, prima di passare a gennaio al Monza. In estate il club brianzolo lo conferma in Serie B e dopo un unizio con poco minutaggio, nelle ultime giornate ha conquistato la fiducia di mister Bianco.
Le qualità: un mediano completo
Destro naturale, Zeroli è un centrocampista moderno e versatile, capace di adattarsi a più posizioni nella zona centrale del campo. Può impostare l’azione da regista, agire da interno in una mediana a tre o avanzare sulla trequarti, ruolo nel quale sembra esprimere al meglio il suo potenziale. Dotato di buona struttura fisica e notevole capacità di corsa, unisce dinamismo e qualità tecniche, incarnando lo spirito del classico numero 8. È un giocatore generoso, con senso tattico e propensione al lavoro per la squadra, che sta crescendo soprattutto in continuità e maturità nelle scelte.
Kevin Zeroli, la sua scheda
Nato il: 11 gennaio 2005
Nazionalità: italiana
Posizione: centrocampista
Piede: Destro
Squadra attuale: Monza
Scadenza: 30 giugno 2026 (prestito), 30 giugno 2028 (Milan)
