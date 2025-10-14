Deschamps: "Nkunku zen davanti alla porta. Non è al top, al Milan non ha avuto molti minuti"

Didier Deschamps, commissario tecnico della Francia, è intervenuto ai microfoni de L'Equipe dopo il pari per 2-2 in Islanda e ha parlato anche del centravanti del Milan, Christopher Nkunku, autore di un gol nel match della Nazionale: "Ha la qualità di rimanere zen davanti alla porta. Non è ancora al meglio della forma, visto che al Milan non ha avuto finora molto minutaggio".

Con Pulisic e Leao non al meglio e Gimenez ancora a secco di gol in campionato, l'ex Chelsea si candida per uno spazio importante contro la Fiorentina alla ripresa. Allegri dovrà valutarne i progressi dal punto di vista della condizione in allenamento, ma le sue qualità sono fuori discussione. Bisognerà capire se riuscirà a dimostrarle sul campo o se incontrerà difficoltà come al Chelsea.

Nkunku ha già gonfiato il suo primo palloncino grazie alla rete in Coppa Italia contro il Lecce. Una semirovesciata che ha fatto esultare San Siro, ma soprattutto ha fatto capire a tutti i tifosi che cosa può dare il francese. Dopo la stagione tormentata a Londra, ora la sua necessità è quella di giocare con continuità e poter esprimere il suo potenziale. Il tecnico rossonero lo sa e dovrà gestirlo nel migliore dei modi possibile.