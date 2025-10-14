Nuovo San Siro, Lord Foster lo presenta: "Progetto straordinario. Sarà una struttura iconica"

Lord Norman Foster ha iniziato a svelare i dettagli sul progetto per il nuovo stadio di San Siro. L'architetto che si occuperà della fase progettuale insieme a MANICA ha parlato del nuovo impianto di Inter e Milan che sorgerà presto: "È un progetto straordinario. Due squadre, due proprietari, la città e un'eccezionale struttura iconica. Ma il periodo storico ci dice che inevitabilmente c'è bisogno di un nuovo stadio. Tutti hanno un forte interesse per questo, e anche i tifoso. È prematuro per parlarne ma sarà un grande progetto. Spero di tornare presto qui per condividere il frutto del nostro lavoro con tutte le persone coinvolte".

Ieri c'è stato l'incontro con i vertici del Comune di Milano, nel quale sono emersi altri dettagli: "Questo è l'inizio di un viaggio, che può rispettare quella eredità ma creare qualcosa di nuovo. Così che i ricordi di una storia, che inizia nel 1926 e va avanti attraverso gli anni '50, '80 e '90, possano rimanere".

Foster conclude spiegando quello che è il suo punto di vista sulla vicenda: "Penso che sia una sfida eccitante e San Siro è un simbolo molto potente che dovrebbe essere rispettato. Il processo è iniziato e siamo tutti molto ottimisti, entusiasti e impegnati".