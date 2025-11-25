Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
“…NEMMENO CON UN FIORE”, il progetto di Kappa per la 14ª giornata di Serie B

Luca Bargellini
Oggi alle 16:04Serie B
fonte legab.it

‘…NEMMENO CON UN FIORE’. È il progetto ideato da Kappa® per la 14a giornata della Serie BKT che dà continuità alle attivazioni già realizzate durante lo scorso weekend dalla Lega Serie B.

L’obiettivo è sensibilizzare contro il tragico crimine della Violenza sulle donne, la cui giornata internazionale si celebra proprio oggi. La campagna avviata durante la 13a giornata con l’iconico Pallone rosso, il payoff B4LOVE e le varie azioni video, messaggio speaker, installazioni a centro e bordocampo, prosegue quindi in occasione della gara Spezia–Sampdoria, in programma domenica 30 novembre, con lo stadio ‘Alberto Picco’ che ospita una straordinaria installazione floreale.

L’iniziativa intende unire arte, sport e solidarietà, trasformando ancora una volta il calcio in uno spazio di comunicazione e coscienza.

“Attraverso la campagna ‘… NEMMENO CON UN FIORE’ vogliamo ribadire quanto sia importante che il calcio continui a farsi portavoce di valori profondi, non solo sportivi ma anche umani – spiega il Presidente della Lega Serie B Paolo Bedin –. Ballondflor rappresenta un omaggio alle donne e un invito universale al rispetto e alla consapevolezza”.

L’opera è stata realizzata da Ballondflor, azienda women-driven di Los Angeles, specializzata in installazioni floreali a tema calcistico. Le artiste californiane hanno ricreato lo speciale Pallone Rosso attraverso una composizione interamente realizzata con fiori naturali, dando vita a un’immagine di grande forza simbolica che celebra la bellezza, la delicatezza e la resilienza femminile.

Il messaggio della campagna sarà amplificato anche sui canali digitali ufficiali di Kappa® e Lega Serie B, attraverso contenuti social dedicati all’opera floreale e al suo significato.

Con “… NEMMENO CON UN FIORE”, Lega Serie B e Kappa® confermano la volontà di dare continuità il percorso di responsabilità collettiva condiviso tra il mondo dello sport e i propri partner, con l’obiettivo di utilizzare la visibilità del calcio per promuovere messaggi di inclusione, speranza e
impegno civile.

Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Quanto può durare il miracolo Roma? Così Gasperini ha trasformato una squadra incompleta nella prima della classe. A gennaio due possibili cessioni possono fare la differenza
