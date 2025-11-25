Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Quanto può durare il miracolo Roma? Così Gasperini ha trasformato una squadra incompleta nella prima della classe. A gennaio due possibili cessioni possono fare la differenza

Quanto può durare il miracolo Roma? Così Gasperini ha trasformato una squadra incompleta nella prima della classe. A gennaio due possibili cessioni possono fare la differenzaTUTTO mercato WEB
© foto di TUTTOmercatoWEB.com
Raimondo De Magistris
Oggi alle 00:00Editoriale
Raimondo De Magistris
Nato a Napoli il 10/03/88, laureato in Filosofia e Politica presso l'Università Orientale di Napoli. Lavora per TMW dal 2008, è stato vicedirettore per 10 anni. Inviato al seguito della Nazionale, conduttore per Radio Sportiva

Sbarcato nella Capitale il 2 settembre 2024, il difensore Mario Hermoso era stato ufficialmente bocciato dalla Roma già lo scorso autunno. Il club giallorosso che sul finire di gennaio l'ha prestato al Bayer Leverkusen questa estate era pronto a darlo via di nuovo. A cederlo definitivamente. Era pronto a farlo fino all'arrivo di Gian Piero Gasperini, all'approdo nella Capitale di un allenatore che in tre mesi ha completamente rivoluzionato l'ambiente Roma. Dove sono finite le polemiche contro le società e le critiche alla squadra? Che fine hanno fatto i malumori all'esterno di Trigoria e gli striscioni di protesta? Tutto sedato. Tutto silenziato da un allenatore su cui a luglio ancora serpeggiavano circa il suo approdo in una big in virtù di due mesi vissuti all'Inter 14 anni fa. Nonostante tutto ciò che è accaduto dopo.
Hermoso che a Cremona non c'era è oggi solo uno dei tanti calciatori sul piede di partenza e poi rilanciati. Non l'unico. Il difensore turco Zeki Celik, in scadenza di contratto, fino all'arrivo di Gasp era uno dei giocatori più bersagliati. Considerato inadeguato, è oggi una delle certezze della Roma come braccetto nella difesa a tre o anche come esterno a tutta fascia.

Hermoso e Celik protagonisti della Roma prima in classifica, chi l'avrebbe mai detto? E chi avrebbe mai detto che i leader di questa squadra sono due giocatori fino a una manciata di mesi fa sul piede di partenza? Gianluca Mancini e Bryan Cristante sono il cuore pulsante di questa Roma, i veri trascinatori dello spogliatoio giallorosso. I simboli di un gruppo che svetta certo anche per demeriti altrui, ma che sta facendo benissimo il suo dovere. Una squadra che sta volando nonostante un calciomercato che non ha risolto i problemi strutturali della rosa giallorossa.
A Cremona i capitolini hanno vinto con un undici che prevedeva Baldanzi falso nueve, grazie al primo gol di un Ferguson che oggi è un incognita proprio come tanti altri calciatori arrivati in estate. Da Tsimikas a Ghilardi, dal sempre infortunato Bailey a Vasquez passando appunto per l'irlandese. A fine novembre la Roma ha capito che oltre a Wesley in estate non sono arrivate grandi pesche. Che El Aynaoui è una buona alternativa e Ziolkowski un giovane tutto da formare. Poi la squadra è quella che già c'era: coi limiti e le virtù di Dybala, con Svilar, Ndicka, Koné e Soulé come insostituibili al pari dei due ritrovati trascinatori. Con Pellegrini che sta tornando su buoni livelli, nonostante un contratto in scadenza e tutto ciò che è accaduto la scorsa estate. Gasperini s'è dovuto arrangiare con ciò che già c'era e fino a questo momento lo sta facendo benissimo. Ma quanto può durare?

Difficile dirlo, ma i limiti strutturali si intravedono anche nel momento in cui la Roma guarda tutti dall'alto verso il basso. I problemi che c'erano ad agosto sono gli stessi di ora, quelli che Gasperini sta coprendo con grande sapienza. A questa Roma serve un Lookman, in estate Massara ha provato fino alla fine ad acquistare Jadon Sancho salvo poi doversi arrendere. A questa Roma serve un centravanti capace di segnare con continuità perché un 9 come piace all'allenatore in rosa non c'è. Doveva arrivare al posto di Dovbyk, ma al gong finale nulla è cambiato.

E allora meglio dirlo nel momento più alto, dopo una delle migliori partite stagionali: una Roma competitiva fino alla fine per lo Scudetto passa solo per il calciomercato di gennaio calcolando anche che - al netto di infortuni vari ed eventuali - Ndicka e El Aynaoui tra qualche settimana partiranno per la Coppa d'Africa. A gennaio le richieste saranno le stesse di fino agosto, quindi innanzitutto un'ala sinistra e un centravanti. Ma anche a gennaio visti i vincoli del Financial Fair Play i problemi saranno gli stessi: vendere per comprare. Saper cedere bene per poi investire quanto incassato sul calciomercato in entrata. I nomi dei calciatori da dar via per poi finanziare la campagna acquisti sono già cerchiati in rosso: Tommaso Baldanzi e Artem Dovbyk. Sono due cessioni che possono fare la differenza per rinforzare la squadra in vista della seconda e decisiva parte di stagione. Perché poi anche ai miracoli c'è un limite: Gasperini sta facendo un lavoro straordinario, ma poi servirà anche l'operato di Massara per lottare fino alla fine. Per provare a trasformare il sogno in realtà.

Articoli correlati
Calendario malato. Una proposta per permettere a Gattuso di avere più di due allenamenti... Calendario malato. Una proposta per permettere a Gattuso di avere più di due allenamenti per preparare le gare in cui il calcio italiano si gioca la sua sopravvivenza
Perché prendere un allenatore in caduta libera? L'Atalanta ha sottovalutato l'importanza... Perché prendere un allenatore in caduta libera? L'Atalanta ha sottovalutato l'importanza di Gasp e ha cannato la scelta del suo erede. L'ex Direttore della Dea invece...
Meglio questa Serie A o altri campionati praticamente già decisi a novembre? Punti... Meglio questa Serie A o altri campionati praticamente già decisi a novembre? Punti di forza e punti deboli delle nuove sette sorelle del nostro calcio
Altre notizie Editoriale
Quanto può durare il miracolo Roma? Così Gasperini ha trasformato una squadra incompleta... Quanto può durare il miracolo Roma? Così Gasperini ha trasformato una squadra incompleta nella prima della classe. A gennaio due possibili cessioni possono fare la differenza
Derby in contropiede: Milan Allegrissimo. La rivincita di un allenatore “bollito”.... Derby in contropiede: Milan Allegrissimo. La rivincita di un allenatore “bollito”. Maignan va fatto firmare. Inter, quanto spreco. Juve: Comolli ha sbagliato il mercato. Spalletti come Tudor
Conte si è ripreso il Napoli e la voglia di scudetto. Spalletti e Juve: il matrimonio... Conte si è ripreso il Napoli e la voglia di scudetto. Spalletti e Juve: il matrimonio non funziona. Un Var da rivedere. Dopo Zemanlandia ora c’é Italianolandia. Chivu e Allegri, un pari può bastare?
Juventus, c’è anche l’idea Brozovic. Kessié un’altra opportunità. Hojbjerg o Hjulmand... Juventus, c’è anche l’idea Brozovic. Kessié un’altra opportunità. Hojbjerg o Hjulmand per l’estate. Occhi su Mendoza dell’Elche. La Roma forte su Zirkzee. Fiorentina, tutti i nomi per la difesa
Alla faccia delle scaramanzie: all'Italia è andata bene al sorteggio Mondiale. Evitate... Alla faccia delle scaramanzie: all'Italia è andata bene al sorteggio Mondiale. Evitate le due bestie nere, gli azzurri partono sempre favoriti. Ecco perché uscire così sarebbe ancora più drammatico
Chiellini predica la calma per il rinnovo di Yildiz. Ma il turco merita davvero un... Chiellini predica la calma per il rinnovo di Yildiz. Ma il turco merita davvero un riconoscimento? In casa Milan il protagonista delle riflessioni è Leao: il prolungamento non è necessario. Juve e rossoneri prendano esempio dal caso Kvara-ADL
Inter: derby rovente e l’alternativa a Dumfries. Milan: derby rovente e l’effetto... Inter: derby rovente e l’alternativa a Dumfries. Milan: derby rovente e l’effetto Rabiot. Napoli: meno parole di Conte, più idee di Conte. E la paura dell’Italia…
Calendario malato. Una proposta per permettere a Gattuso di avere più di due allenamenti... Calendario malato. Una proposta per permettere a Gattuso di avere più di due allenamenti per preparare le gare in cui il calcio italiano si gioca la sua sopravvivenza
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Quanto può durare il miracolo Roma? Così Gasperini ha trasformato una squadra incompleta nella prima della classe. A gennaio due possibili cessioni possono fare la differenza
Le più lette
1 Quanto può durare il miracolo Roma? Così Gasperini ha trasformato una squadra incompleta nella prima della classe. A gennaio due possibili cessioni possono fare la differenza
2 25 novembre 2005, si spegne George Best. Pochi giorni prima aveva detto: "Non morite come me"
3 Nemmeno la clausola ferma il Liverpool: assalto a Semenyo, il costo dell'affare per gennaio
4 De Zerbi non vuole farselo scippare, il Marsiglia accelera l'acquisto definitivo di O’Riley
5 Biglia e il "Forza Lazio" al primo giorno di Milan: "Avevo appena vomitato, stress elevato"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Thorstvedt salva il Sassuolo, Pisa beffato nel recupero: al Mapei finisce 2-2
Immagine top news n.1 La meglio gioventù del Como si abbatte sul Torino: vittoria per 5-1 e sesto posto in classifica
Immagine top news n.2 E se la Roma non avesse bisogno di Dybala? Gasp forza quattro senza di lui, per ora
Immagine top news n.3 Il Milan è secondo ma con un mercato che non dà frutti: 150 milioni di comprimari
Immagine top news n.4 Maignan stella del derby: Milan e Allegri già al lavoro per evitare il Donnarumma-bis
Immagine top news n.5 Gravina: "Il rinvio della 30ª giornata non si può fare. Con l'Irlanda del Nord l'idea è Bergamo"
Immagine top news n.6 Roma prima, Gasperini ci ha messo meno del previsto. Cosa disse (con Ranieri) ad agosto
Immagine top news n.7 Conte: "Infortuni? Vorrei ne parlassero i medici. Hojlund e Rrahmani ok, Gilmour e Spinazzola..."
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano I big restano e due colpi in entrata. I piani Scudetto della Roma Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Non solo derby: come Milan e Inter programmano il mercato di gennaio
Immagine news podcast n.2 Guendouzi e il possibile addio alla Lazio a gennaio: tutti i retroscena
Immagine news podcast n.3 Così Antonio Conte ha già ricompattato il gruppo Napoli dopo le sfuriate
Immagine news podcast n.4 Perché all'Italia è andata molto bene al sorteggio dei playoff Mondiali
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Pizzoli: “In Italia mancano strutture e coraggio, all’estero i giovani crescono davvero"
Immagine news Serie A n.2 I 4 ko dell'Inter cambiano il parere su Chivu? Il parere degli ospiti
Immagine news Serie A n.3 Juve "piano" anche con Spalletti: il commento degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Biglia e il "Forza Lazio" al primo giorno di Milan: "Avevo appena vomitato, stress elevato"
Immagine news Serie A n.2 Como, Addai si gode il premio di MVP: "Sono felice per i due gol. Europa? Non ci pensiamo"
Immagine news Serie A n.3 Sassuolo, Thorstvedt: "Vogliamo alzare il livello e finire alto in classifica"
Immagine news Serie A n.4 Iezzo elogia Neres: "Il Benfica si sarà pentito della sua cessione. Può puntare alla Nazionale"
Immagine news Serie A n.5 Torino, Vlasic: “Crollati nel secondo tempo. Rigore? Sono io il primo tiratore"
Immagine news Serie A n.6 Sassuolo, Idzes: "Non siamo contenti ma non molliamo mai ed è importante"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Bari, Gytkjaer: "Avvertiamo il pericolo della retrocessione, vogliamo guardare su e non giù"
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria, Gregucci: "Troppo importante vincere, la gente ci sostiene perchè diamo tutto"
Immagine news Serie B n.3 Juve Stabia, Abate: "Rigore discutibilissimo per la Samp, non so davvero cosa pensare"
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria-Juve Stabia 1-0, le pagelle: Coda sale a 140, Bellich non molla mai
Immagine news Serie B n.5 Serie B, 13ª giornata: la Samp batte la Juve Stabia e si lascia dietro Spezia e Pescara
Immagine news Serie B n.6 Pescara, Oliveri alle prese una lesione al quadricipite. E aggregato al gruppo c'è Faraoni
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Perugia, Tedesco: "Bella la vittoria, ma solo quando saremo fuori dai playout festeggeremo"
Immagine news Serie C n.2 Torres, Greco: "Chi sbaglia paga, e noi abbiamo regalato tre gol al Livorno. Urge cambiare"
Immagine news Serie C n.3 Serie C, 15ª giornata: punti pesanti quelli che centrano Livorno e Perugia. Notte fonda Torres
Immagine news Serie C n.4 Triestina, rientrato l'allarme Tesser? Il tecnico ha diretto l'allenamento, ma la panchina traballa
Immagine news Serie C n.5 Serie C, 15ª giornata: dopo 45', Livorno in vantaggio. E sorride anche la Vis Pesaro
Immagine news Serie C n.6 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: la Pergolettese si affida a Tacchinardi
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Napoli-Qarabag, Conte cerca il riscatto anche in Europa
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Bodo Glimt-Juventus, i bianconeri non hanno mai vinto in Norvegia
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Sassuolo-Pisa, Grosso vuole continuare a sognare
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Fiorentina Femminile, Severini: "Serve più attenzione dai parte degli arbitri. Specie con l'FVS"
Immagine news Calcio femminile n.2 "Violence is not a game". Serie A Women e Athora Italia contro la violenza sulle donne
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, la 7ª giornata incorona la Roma capolista in solitaria. Ora la sosta
Immagine news Calcio femminile n.4 Immortale Sabatino, ancora decisiva a 40 anni: "Chi mi conosce sa la fame che ho"
Immagine news Calcio femminile n.5 Niente da fare per Cantore: il suo Washington perde la finale di NWSL contro il Gotham
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus, Canzi: "Gara complicata da preparare. Sarebbe stata una beffa non vincere"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Totò Schillaci, il campione e l'uomo raccontato dalla figlia Jessica Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 I quattro schiaffi con la Norvegia potrebbero essere un grande vantaggio…