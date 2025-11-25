Giudice Sportivo: cori contro Vlahovic, 20mila euro di multa alla Fiorentina

I cori del Franchi contro Dusan Vlahovic, che hanno portato a sospendere due volte Fiorentina-Juventus, costano una multa da 20mila euro e la diffida alla Fiorentina. Altri 10mila euro di multa arrivano invece dal lancio di un fumogeno. Di seguito i provvedimenti disposti dal Giudice Sportivo nei confronti dei club, all’esito delle gare della dodicesima giornata di campionato.

Ammenda di € 20.000,00 e diffida: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, rivolto cori insultanti e discriminatori nei confronti di un calciatore della squadra avversaria, che costringevano l'Arbitro a interrompere la gara per due volte per circa quattro minuti; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.



Ammenda di € 12.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni fumogeni sul terreno di giuoco costringendo l'Arbitro in tre occasioni, al 24° del primo tempo ed al 20° e 25° del secondo tempo, ad interrompere il giuoco per circa trenta secondi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.



Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, al 49° del secondo tempo, lanciato un fumogeno nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.



Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. COMO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa tre minuti l'inizio del primo tempo.



Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. PARMA per avere suoi sostenitori, al 18° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.