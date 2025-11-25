Serie B, la classifica degli allenatori dopo la 13ª giornata: ottimo esordio per Gorgone

Tredicesima giornata di Serie B che va in archivio con il Monza che porta a casa l'ennesimo successo della gestione Bianco e rimane saldamente in testa. Alle sue spalle bene Frosinone e Venezia, mentre inciampano Palermo, Cesena e Modena. Secondo successo consecutivo per l'Empoli di Dionisi e addirittura il terzo di fila per il Mantova di Davide Possanzini che schianta uno Spezia sempre più ultimo. Tre punti per la Sampdoria.

Questa la classifica degli allenatori del campionato cadetto dopo l'undicesima giornata. Nel dettaglio il nome del tecnico, la squadra di appartenenza, la media voto ed il numero di presenze:

1. Sottil (Modena) 6.58 (13)

2. Mignani (Cesena) 6.54 (13)

3. Gorgone (Pescara) 6.50 (1)

4. Alvini (Frosinone) 6.42 (12)

5. Abate (Juve Stabia) 6.38 (12)

6. Bianco (Monza) 6.23 (13)

7. Inzaghi (Palermo) 6.23 (13)

8. Andreoletti (Padova) 6.19 (13)

9. Stroppa (Venezia) 6.19 (13)

10. Chiappella (Virtus Entella) 6.19 (13)

11. Dionigi (Reggiana) 6.08 (13)

12. Castori (Südtirol) 6.04 (13)

13. Dionisi (Empoli) 6.00 (6)

14. Possanzini (Mantova) 5.96 (13)

15. Calabro (Carrarese) 5.92 (13)

16. Aquilani (Catanzaro) 5.92 (13)

17. Biancolino (Avellino) 5.88 (13)

18. Gregucci (Sampdoria) 5.80 (5)

19. Caserta (Bari) 5.79 (12)

29. Donadoni (Spezia) 5.75 (2)

Esonerati

Pagliuca (Empoli) 5.79 (7)

D'Angelo (Spezia) 5.73 (11)

Vivarini (Pescara) 5.71 (12)

Donati (Sampdoria) 5.29 (7)