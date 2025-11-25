Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Openda scavalca Vlahovic. La probabile formazione della Juventus per il Bodo/Glimt

© foto di www.imagephotoagency.it
Lorenzo Di Benedetto
Oggi alle 10:51Serie A
Lorenzo Di Benedetto

Una Juventus diversa, rispetto a quella vista contro la Fiorentina sabato pomeriggio al Franchi. Luciano Spalletti, a poche ore dalla difficile, soprattutto dal punto di vista climatico, sfida contro il Bodo/Glimt in Champions League, mischia le carte e in Norvegia ci saranno alcuni giocatori che avranno molto probabilmente una chance importante, a cominciare da Mattia Perin che potrebbe prendere il posto di Michele Di Gregorio tra i pali. In difesa conferma invece della linea formata da Kalulu, Kelly e Koopmeiners, in attesa del rientro di Bremer che sta completando il suo recupero.

Occasione per Openda al posto di Vlahovic.
A centrocampo si potrebbe invece rivedere Adzic, che sta scalando posizioni per essere il compagno di reparto del capitano Manuel Locatelli, con Cambiaso e Kostic, confermato dopo il gol segnato a Firenze, sulle corsie laterali. In attacco fuori Dusan Vlahovic e dentro Lois Openda, con Francisco Conceicao che dopo la panchina contro la Fiorentina potrebbe invece partire dal primo minuto in Champions League. Insieme a lui, sulla trequarti, pronto Weston McKennie.

La probabile formazione della Juventus per la sfida contro il Bodo/Glimt in programma per questa sera alle 20.45.
Juventus (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; Cambiaso, Adzic, Locatelli, Kostic; Conceicao, McKennie; Openda

