Sommer, quanti errori: la cronistoria negativa del portiere dell'Inter questa stagione

I buchi nell'acqua con le big e i soliti cali di tensione presentano un'Inter che magari ha perso il pelo ma non il vizio. Nella stagione odierna, tra l'altro, sono emersi i problemi difensivi che hanno portato i ragazzi di Chivu a subire 13 gol in 12 giornate di Serie A, con qualche scricchiolio di troppo proveniente dalla porta. Infatti Yann Sommer, nel corso del campionato, ha commesso diversi passi falsi tra i pali nerazzurri, contribuendo alla perdita di punti importanti in ottica classifica.

Come risaputo, il ruolo del portiere è scomodo e al tempo stesso vitale per una squadra di calcio, e negli ultimi tempi l'estremo difensore svizzero sembra distante anni luce da quell'incredibile salvataggio all'incrocio dei pali su Yamal nel match contro il Barcellona. Andiamo allora a scandire tutti gli step negativi commessi fin qui da Sommer.

Il primo passo falso. Il 4-3 della Juventus subito in rimonta dall'Inter. Per due dei quattro gol subiti il portiere nerazzurro è stato centrato da critiche forti, anche dai propri tifosi, tra i riflessi tardivi sulla conclusione di Yildiz. Così come sul destro di Adzic, che ha lasciato spiazzato Sommer, intervenuto in maniera maldestra e con la palla finita in porta.

A Verona. Al Bentegodi invece un'indecisione su Giovane aveva permesso agli scaligeri di trovare il gol, mettendo alle corde l'Inter nel finale e costringendola agli straordinari per fare in modo di trovare il 2-1 con la carambola decisiva di Frese allo scadere. Ma, anche in questo caso, nasi storti anche se è stata una sbavatura meno pesante a livello tecnico.

Ferita derby. L'ultimo grande errore. La respinta fallimentare nel derby su un tiro tutt’altro che irresistibile di Saelemaekers e la smanacciata di Sommer diventata assist involontario per Pulisic. In agguato sul secondo palo, l'americano ha dovuto solo spingere palla in porta per regalare la vittoria per 1-0 al Milan. E allungando a sei le partite senza vittoria per l'Inter negli ultimi incroci con i 'cugini'.